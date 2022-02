ÖH Uni Salzburg ad neues Studiticket: Ist wichtiger Schritt!

Salzburg (OTS) - Die ÖH Uni Salzburg begrüßt die Einführung des neuen Klimaticket Salzburg Student, mit dem das Semesterticket im Bundesland Salzburg für Studierende bis 26 Jahre von 150 auf 137 Euro vergünstigt wird. "Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung für ein attraktives und leistbares Verkehrsangebot für Studierende in Salzburg. Wir bedanken uns bei Landesrat Stefan Schnöll, dass unser Input und der Wunsch von Studierenden hier jetzt umgesetzt wurde", unterstreicht Manuel Gruber, 2. stellvertretender Vorsitzender der ÖH Uni Salzburg.

Das neue Studierendenticket ist zwar ein wichtiger Schritt, damit Salzburgs Studierende künftig günstiger an die Uni kommen. Dennoch müssen diesem Schritt weitere Maßnahmen folgen. "Ein zentraler Punkt betrifft die Altersgrenze von 26 Jahren, denn im Durchschnitt sind Studierende an österreichischen Unis 27,1 Jahre alt und somit sind viele Studierende von solchen Tickets ausgeschlossen. Solche Altersgrenzen sollten abgebaut werden, um kostengünstige attraktive Mobilität für alle Studierenden zu ermöglichen", fordert Lara Simonitsch, 1. stellvertretende Vorsitzende der ÖH Uni Salzburg.

Auch daneben muss laufend an der stetigen Attraktivierung des Öffi-Angebotes gearbeitet werden, etwa was die Anbindung der Stadt in die Salzburger Bezirke und die Umlandgemeinden oder die Taktung zu Tages- und Nachtzeiten angeht. "Wir bleiben hier daran, dass mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht nur ein kostengünstiges, sondern auch schnelles und klimaschonendes Fortbewegen am und zum Studienort möglich ist. Denn solche Investitionen für junge Menschen sind klare Investitionen in die Zukunft, in der es hoffentlich noch selbstverständlicher ist, öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad statt dem eigenen PKW zu verwenden", schließt Laura Reppmann, Vorsitzende der ÖH Uni Salzburg.

