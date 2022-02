Olympische Winterspiele Peking 2022 im ORF

Bis zu 31 Stunden täglich live in ORF 1, ORF SPORT + und Online

Wien (OTS) - Das Supersportjahr 2022 mit Olympia und Fußball-WM findet in den Olympischen Winterspielen Peking 2022 vom 4. bis 20. Februar seinen ersten Höhepunkt. Mit rund 250 Stunden Live-Berichterstattung täglich von 2.20 Uhr bis 16.30 Uhr in ORF 1 und ebenso vielen in ORF SPORT + können sich die Wintersportfans auf rund 500 Stunden Olympia live und damit auf eine umfangreiche Winter-Olympia-Berichterstattung im ORF freuen. Gemeinsam mit dem Olympia-Channel via sport.ORF.at zeigt der ORF damit bis zu 31 Stunden Olympia täglich. Alle Details, auch zum ORF-Übertragungsfahrplan, sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Zusätzlich zu den Live-Strecken bringen „Olympia-Updates“ um 6.00, 7.00 und 8.00 Uhr und zweimal täglich das „Olympia-Studio“ um 11.30 bzw. 18.20 Uhr in ORF 1 die Fans auf den letzten Stand – schließlich finden wegen der Zeitverschiebung zahlreiche Bewerbe für das österreichische Publikum in den frühen Morgenstunden statt.

Mit dem durchaus umstrittenen Olympia-Gastgeberland befassen sich bereits am 2. Februar „WELTjournal“ und „WELTjournal +“ mit den Reportagen „China – Die überwachten Spiele“ bzw. „Der chinesische Traum – Immobilien ohne Ende“.

Auch die ORF-Radios berichten ausführlich von Olympia, Hitradio Ö3 berichtet von allen wichtigen Entscheidungen live. U. a. der speziell gestaltete Olympia-Channel im Rahmen von sport.ORF.at liefert laufend aktuelle Storys – selbstverständlich mit besonderem Fokus auf Österreichs Wintersport-Athletinnen und -Athlehten. Der ORF TELETEXT stellt ebenfalls alle wichtigen Infos zum olympischen Geschehen in den Mittelpunkt seiner Sport-Berichterstattung.

Die Ski-Disziplinen bei den Olympischen Winterspielen in Peking werden zudem umfassend barrierefrei ausgestrahlt. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Für das blinde und sehbehinderte Publikum werden rund 150 Stunden mit akustischer Bildbeschreibung angeboten, die durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal sowie auf der ORF-TVthek hörbar wird. Audiokommentatoren sind Gregor Waltl, Wolfgang Slavik, Bernd Kainz, Sebastian Aster und Johannes Kloiber-Karner.

Nach Peking ist vor Peking: Vom 4. bis 13. März finden ebendort die Paralympics statt, von denen ORF SPORT + und ORF 1 mit mehr als 50 Live-Stunden ebenfalls ausführlich berichten werden.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Nur ein Jahr nach der EURO und Sommer-Olympia bietet der ORF mit den Winterspielen und mit der Fußball-WM das Beste, das der Sport 2022 zu bieten hat. Mit insgesamt täglich bis zu 31 Programmstunden in TV und Online lässt der ORF keine Wünsche der Sportfans offen.“

Für ORF-TV-Sportchef Mag. Hans Peter Trost ist „Olympia 2022 eine Challenge für die Sportlerinnen und Sportler, aber auch für die berichterstattenden Medien. Wir werden alles daransetzen, dass die Sportfans davon nichts merken und einzig und allein die sportlichen Leistungen im Mittelpunkt stehen“.

Das ORF-TV-Team in Peking

Rund 115 ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter aus Redaktion und Technik sorgen, aus Gründen der Corona-Prävention größtenteils vom ORF-Zentrum aus, für eine maßgeschneiderte Berichterstattung vor allem zu den österreichischen Olympiateilnehmerinnen und -teilnehmern.

Das ÖOC ist diesmal mit keinem Haus bei Olympia präsent, folglich kommt auch das ORF-„Olympia-Studio“ nicht aus China, sondern aus dem ORF-Zentrum. Als Gastgeber des ORF-„Olympia-Studios“ wechseln einander Karoline Rath-Zobernig, Lukas Schweighofer und Bernhard Stöhr ab.

(Ko-)Kommentatorinnen und (Ko-)Kommentatoren sind Dietmar Wolff (Biathlon gemeinsam mit Dominik Landertinger), Michael Berger (Eröffnungsfeier und Eishockey), Boris Kastner-Jirka (Schlussfeier), Daniel Warmuth (Eishockey), Didi Helbig (Eishockey), Johannes Kloiber-Karner (Eisschnelllaufen & Short Track), Gabi Jahn (Eiskunstlaufen), Erwin Hujecek gemeinsam mit Sabine Wittner, Sigi Grabner und Luca Hämmerle (Freestyle Ski- & Snowboardcross und PGS sowie Freestyle Buckelpiste und Aerials), Philipp Dirnbeck und Michael Guttmann (Curling), Anna Lallitsch und Michael Mangge gemeinsam mit Christian Scheidl und Toni Höllwart (Snowboard & Freestyle Ski: Big Air, Halfpipe und Slopestyle), Peter Brunner (Ski alpin Damen), Johannes Hahn (Langlaufen gemeinsam mit Alois Stadlober bzw. nordische Kombination gemeinsam mit Stadlober und Andi Goldberger), Florian Prates (Bob gemeinsam mit Christina Hengster und Skeleton mit Martin Rettl), Didi Derdak gemeinsam mit Andreas und Wolfgang Linger (Rodeln), Ernst Hausleitner (Ski alpin Damen), Oliver Polzer (Ski alpin Herren) und Michael Roscher (Skispringen und nordische Kombination mit Andreas Goldberger).

Die Expertisen bei den alpinen Bewerben kommen wie schon im Weltcup von Alexandra Meissnitzer, Hans Knauß und Thomas Sykora, Kamera-Fahrer bei den Speed-Rennen ist Joachim Puchner.

Die Interviews in den Zielräumen führen Ernst Hausleitner (Alpine, Bob, Skeleton), Anna Lallitsch und Roland Hönig (alle Bewerbe Snowboard sowie Snowboard und Ski Freestyle und Cross) sowie Toni Oberndorfer und Andi Blum (Skispringen, Nordische Kombination, Biathlon und Langlaufen).

Teamleader in China ist Robert Waleczka, programmverantwortlicher Redakteur in Wien ist Hans Hengst, die verantwortlichen Redakteure sind Phillip König und Matthias Haiden.

Großer Auszeichnung für den ORF Sport: Chefregisseur Michael Kögler, der zuletzt in Kitzbühel mit seiner Drohnen-Kamera begeistert hat, ist in Peking (wie auch bei Olympia 2018) für die Weltregie bei den Biathlon-Bewerben verantwortlich.

Olympia-Channel in sport.ORF.at

Die Olympischen Winterspiele als das Wintersport-Großereignis des Jahres stehen im Februar im Mittelpunkt der Online-Spotberichterstattung des ORF: sport.ORF.at gestaltet einen eigenen Olympia-Channel, der auch eine neue Video-Übersichtsseite beinhalten und damit das Streaming-Angebot besonders prominent präsentieren wird. Auf der ORF-TVthek und dem „ORF Ski alpin“-Special wird der Fokus ebenfalls auf Olympia gelegt.

Im Rahmen des speziell gestalteten Olympia-Channels auf sport.ORF.at werden laufend aktuelle Storys – selbstverständlich mit besonderer Berücksichtigung der österreichischen Wintersport-Athletinnen und -Athleten –, Hintergrundberichte, Interviews, ein umfassender Tabellen- und Statistik-Teil inkl. Olympia-Kalender sowie Live-Ticker v. a. bei den Skibewerben und beim Skispringen bereitgestellt. Damit haben Wintersportfans zu jeder Zeit auch im Web und via App alle wichtigen Infos rund um das Geschehen in Peking.

Wichtiger Teil des Olympia-Channels wird außerdem eine neue Video-Übersichtsseite sein, auf der in Kooperation mit der ORF-TVthek-Redaktion alle Streaming-Angebote des ORF zu den Winterspielen von Peking zentral auf einen Blick zusammengefasst sind. Es werden alle Live-Streams der ORF-TV-Übertragungen bereitgestellt. Zusätzlich stellen „Live Spezial“-Angebote sicher, dass man, auch wenn im linearen TV zwischen einzelnen Bewerben gewechselt wird, via Live-Stream in Web und App durchgehend bei einzelnen Bewerben dabei bleiben kann.

Auch das Video-on-Demand-Angebot lässt keine Wünsche offen, denn es werden (für jeweils 24 Stunden nach der TV-Ausstrahlung) sowohl Bewerbe bzw. TV-Übertragungen vollständig on Demand zur Verfügung gestellt als auch redaktionell zusammengestellte VoD-Highlights angeboten.

Auch auf der ORF-TVthek selbst dreht sich im Februar, was den Sport betrifft, natürlich alles um Olympia: Über die Videoplattform können Sportfans selbstverständlich ebenfalls das gesamte Streaming-Angebot des ORF zu den Winterspielen abrufen – bewährte „Im Fokus“-Video-on-Demand-Schwerpunkte sowie eine Olympia-Lane auf der Startseite erhöhen die Usability. Und auch das „ORF Ski alpin“-Special bietet – zu den alpinen Ski-Bewerben – Streams, Storys, ausgewählte Social-Media-Postings, Tabellen etc. in Web und via App.

Der ORF TELETEXT stellt ebenfalls alle wichtigen Infos zum olympischen Geschehen in den Mittelpunkt seiner Sport-Berichterstattung: In den Sport-Top-Storys (Seiten 105 und 203 bis 209) kann man sich schnell über die wichtigsten News informieren, das große Olympia-Special bietet darüber hinaus Berichte, Tabellen, Olympia-Kalender, Live-Ticker etc.

