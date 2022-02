„Dok 1“-Doppel am 2. Februar: Auftakt mit „Zwillinge – Ziemlich beste Freunde?“ mit Lisa Gadenstätter in ORF 1

Danach: „Dok 1: Mein perfektes Ich“ und „Talk 1“ zum Thema „Die Beauty-Diktatur – Wie entkommen wir dem Schönheits-Wahn?“

Wien (OTS) - Geschichten über Zwillinge haben die Menschheit schon seit jeher fasziniert. Ob in Religion, Mythen, Literatur oder Film. Die besonderen Geschwisterpaare – mit nur drei von tausend Geburten sind eineiige Zwillinge eine Seltenheit – stehen für eine fast magische Verbundenheit. Genau diesen Zwillingen sagt man eine ganz besonders starke Verbindung nach. Lisa Gadenstätter macht am Mittwoch, dem 2. Februar 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 eine Reise in die wundersame Welt der Zwillinge und möchte in „Dok 1: Zwillinge – Ziemlich beste Freunde?“ diese besondere Bindung dieser einander so ähnlichen Geschwister ergründen. Gleich danach um 21.05 Uhr widmet sich „Dok 1: Mein perfektes Ich“ dem Wunsch von immer mehr Menschen nach makelloser Schönheit und perfekter Selbstinszenierung und geht dabei den Fragen nach, ab wann der Optimierungswahn gefährlich wird, wie divers und vielfältig die Modewelt wirklich ist und wie das Schönheitsideal der Zukunft aussieht. Anschließend diskutiert Lisa Gadenstätter in „Talk 1“ um 22.00 Uhr mit u. a. YouTuber, Kolumnist und Autor Michael Buchinger, Psychotherapeutin und Coach Romana Wiesinger sowie Schönheitschirurg Artur Worseg zum Thema „Beauty-Diktatur“ und stellt die Frage „Wie entkommen wir dem Schönheits-Wahn?“.

„Dok 1: Zwillinge – Ziemlich beste Freunde?“ mit Lisa Gadenstätter um 20.15 Uhr

Das kleine Wunder von eineiigen Zwillingen, also solchen, die aus einer Eizelle entstehen und daher einander auch wirklich wie ein Ei dem anderen gleichen, ist mit nur drei von tausend Geburten immer noch eine Seltenheit. Lisa Gadenstätter macht in „Dok 1“ eine Reise in die wundersame Welt der Zwillinge und möchte die besondere Bindung dieser einander so ähnlichen Geschwister ergründen. Ist es wirklich so, dass Zwillinge durch ein unsichtbares Band miteinander verbunden sind? Ist diese Bindung genetisch begründet oder liegt es daran, dass man genau gleich aufwächst? Was trennt und was eint die scheinbar doppelten Geschwister und sind Zwillinge eigentlich so etwas wie „ziemlich beste Freunde“? Dabei trifft sie u. a. die Zwillingsschwestern Sissi und Moni, die nicht nur die selben Hobbies und den selben Beruf ergriffen, sondern sogar ungeplant gleichzeitig geheiratet haben. Sie lernt auch die Tiroler Zwillinge Charly und Peter kennen, die als Außenseiter-Kinder gehänselt und später als Kickbox-Weltmeister gemeinsam zurückgeschlagen haben. Sie trifft auf die 15-jährigen Zwillingsmädchen Sarah und Sophie, die sich in ihrem kleinen Dorf in Niederösterreich gleichzeitig zum ersten Mal so richtig verliebt haben. Auch wenn es fast unglaublich scheint; ihre beiden Freunde sind ebenfalls ein Zwillingsbrüder-Paar. Beim großen internationalen Zwillingstreffen in Leoben sieht Lisa Gadenstätter dann wirklich doppelt. Zu diesem Ereignis treffen sich jährlich Zwillingspaare aus den deutschsprachigen Ländern zum gegenseitigen Austausch. Und mit der Gynäkologin Dr. Ramona Sanani darf sie schließlich bei einem ganz besonderen Wunder hautnah dabei sein:

einer Zwillingsgeburt.

„Dok 1: Mein perfektes Ich“ um 21.05 Uhr

Wir legen einen Filter über unsere Selfies, retuschieren Unreinheiten aus unserem Gesicht oder helfen gar mit kosmetischen Eingriffen nach. Schön sein war noch nie so wichtig wie heute. Die sozialen Medien befeuern den Wunsch nach perfekter Selbstinszenierung. Dem gängigen Schönheitsideal zu entsprechen hat Vorteile, nicht nur auf dem Dating-Markt, sondern auch bei der Suche nach einem Job oder einer Wohnung. Aber wer bestimmt, was schön ist? Der Trend in Modewelt und Werbung geht in Richtung Vielfalt und Diversität. Und auch in den sozialen Medien gibt es Raum für Body Positivity und Plus Size Models. Diese Bestrebungen würden sich aber oft nur auf Schaufensterdekoration und Symbolpolitik beschränken, während das junge, dünne, weiße Schönheitsideal weiterhin dominiert. Menschen investieren heute mehr Zeit und Geld in Schönheit als je zuvor. Laut der Philosophin Heather Widdows stellt unser digital aufgemotztes Ich unseren unperfekten Körper aber zusehends in den Schatten. Das führt dazu, dass wir mit ihm immer mehr in einen anstrengenden Wettbewerb geraten, der psychische Folgen haben kann.

„Talk 1: Die Beauty-Diktatur – Wie entkommen wir dem Schönheitswahn?“ um 22.00 Uhr

Anschließend an „Dok 1: Mein perfektes Ich“ diskutiert Lisa Gadenstätter mit u. a. Michael Buchinger (YouTuber, Kolumnist und Autor), Romana Wiesinger (Psychotherapeutin und Coach) und Artur Worseg (Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie): Wie verändern Instagram, Selfie-Hype und Filterpics unser Ich und unser eigenes Bild davon, wie wir aussehen und aussehen wollen? Was macht die gefilterte Selbstdarstellung mit uns? Wie gehen wir mit dem Druck um, so zu sein, wie es die Welt in den sozialen Medien „vorschreibt“? Wie sehr bauen wir uns selbst dieses Schönheitsbild von uns, dem wir aber „in echt“ gar nicht gerecht werden können? Und: Wie weit gehen wir, welchen Preis zahlen wir, um uns äußerlich zu der oder dem zu machen, die oder der wir sein wollen? – Stichwort: Schönheits-OP, Botox und Co?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at