Wirtschaftsbund-Stellenmonitor: Rekord an offenen Stellen

Knapp 250.000 offene Stellen in Österreich mit Ende Jänner. + 4 % im Vergleich zum Vormonat

Wien (OTS) - Der WB-Stellenmonitor veröffentlicht jeden Monat die offenen Stellen in Österreich. Die mit einem Online-Tool erhobenen Daten zeigen ein neues Rekordhoch und einen 4%igen Zuwachs an offenen Stellen im Vergleich zum Vormonat.

Die Ergebnisse im Überblick:



Offene Stellen in Österreich nach Branchen:

Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik: 29.195

Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein: 397

Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit: 37.125

Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe: 4.316

Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT: 25.532

Handel, Logistik, Verkehr: 48.259

Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, Umwelt: 2.375

Maschinenbau, Kfz, Metall: 20.448

Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk: 2.100

Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe: 10.762

Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege: 17.647

Textil, Bekleidung, Mode, Leder: 293

Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit: 25.092

Unbekannt: 24.083

Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung: 1.489

Summe: 249.113



Offene Stellen in den Bundesländern:

Burgenland: 5.068

Kärnten: 15.074

Niederösterreich: 39.341

Oberösterreich: 60.403

Salzburg: 14.423

Steiermark: 35.427

Tirol: 27.223

Vorarlberg: 15.585

Wien: 36.569



„Der Rekord an offenen Stellen ist ein erneuter Weckruf, endlich die nötigen Arbeitsmarktreformen umzusetzen und möglichst viele Menschen in Beschäftigung zu bringen. Zudem wird abermals deutlich, was unsere Betriebe schon lange beklagen: Es mangelt in Österreich nicht an Arbeitsmöglichkeiten, sondern an Arbeitskräften“, so WB-Generalsekretär und Abg.z.Nr. Kurt Egger zum aktuellen WB-Stellenmonitor.

Alles Detailergebnisse finden Sie hier: https://we.tl/t-rrDNmqJeOy

