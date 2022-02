Jänner-Quote: ServusTV setzt Wachstumstrend fort

Steigerung gegenüber dem Jänner 2021 | Starke TV-Premiere des Kinofilms „Klammer – Chasing the line“ | Rekordwerte u.a. für Servus Nachrichten, „Talk im Hangar-7“ und „Der Wegscheider“

Salzburg/Wals (OTS) - ServusTV hat den Schwung aus dem Vorjahr mitgenommen und sich mit 3,6% Monatsmarktanteil (Gruppe 12+ | 2021: 3,1%) auch im Jänner an die Spitze der österreichischen Privatsender gesetzt.

Besonders beliebt bei den Zusehern waren einmal mehr die Vorabend-Formate: die „Servus Nachrichten 19:20“ erzielten mit 8,0% im Monatsschnitt einen neuen Bestwert, die „Quizjagd“ mit 6,6% Marktanteil.

Am Hauptabend konnte der Salzburger Privatsender nicht nur mit dem beliebten Format „Heimatleuchten“ und mit der Doku „Mythos Kitzbühel“ punkten (Marktanteil: 6,4 %), sondern vor allem auch mit den aktuellen Servus-Reportagen zum Thema Impf-Nebenwirkungen (7,3% am 20.1. und 5,3% am 27.1.), allein den ersten Teil haben auch online mehr als eine Million User gesehen.

Am vergangenen Samstag feierte der Kinofilm „Klammer – Chasing the line“ mit einem Marktanteil von 11,2% und fast 600.000 Zusehern (Nettoreichweite) erfolgreich seine TV-Premiere bei ServusTV.

Die beliebte Diskussionssendung „Talk im Hangar-7“ konnte am 20. Jänner mit 13,6% Marktanteil einen neuen Bestwert erzielen und auch der Wochenkommentar von Ferdinand Wegscheider erreichte am 29. Jänner mit 8,0% den höchsten Marktanteil seit Senderbestehen.

Tennisfans bekamen im Jänner bei ServusTV das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres serviert: den stärksten Marktanteil erzielte das Finale der Australian Open zwischen Rafael Nadal und Daniil Medvedev mit 16,8%.

Im Februar erwartet die Zuseher mit dem UEFA Champions League Achtelfinal-Kracher „FC Salzburg gegen Bayern München“ (16.2., ab 20:15 Uhr) und dem Heimspiel des SK Rapid gegen Vitesse Arnheim in der UEFA Conference League (17.2., 18:00 Uhr) u.a. exklusive Sporthighlights bei ServusTV.

