Bertha von Suttner Privatuniversität legt Fokus auf anwendungsorientierte Forschung

Neuer Senior Scientist Dr. Tilo Grenz für Forschungsvernetzung fördert Aufgabenschwerpunkt in der (Weiter-)Entwicklung des Forschungsprofils der Universität

Mit unseren Forschungsprojekten wollen wir bewusst gesellschaftliche Relevanz erzeugen. Auch die Inter- und Transdisziplinarität versuchen wir einzubringen, wo immer es möglich ist – vor allem in Bezug auf Soziale Arbeit, Psychotherapie, Soziale Innovation und Pädagogik Dr. Tilo Grenz

St. Pölten (OTS) - Durch seine Arbeit unterstützt er die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihren Forschungsprojekten, vernetzt die Expertinnen und Experten nach innen wie auch nach außen und kümmert sich um Fragen des Wissenstransfers und -dialogs in Forschungsprozessen.



„ Mit unseren Forschungsprojekten wollen wir bewusst gesellschaftliche Relevanz erzeugen. Auch die Inter- und Transdisziplinarität versuchen wir einzubringen, wo immer es möglich ist – vor allem in Bezug auf Soziale Arbeit, Psychotherapie, Soziale Innovation und Pädagogik “, erläutert Dr. Tilo Grenz. Die Forschungsaktivitäten an der Universität sind Grundlage für die produktive Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen, aus denen nennenswerte Beiträge zu Förderung von Gesundheit, Wohlbefinden und Gemeinwohl hervorgehen. Bestes Beispiel dafür sind die zahlreichen Forschungsprojekte, die in den Studiengängen verankert sind und die auch von Drittmittlegebern wie der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG, dem Wissenschaftsfonds FWF und vom Land Niederösterreich unterstützt werden. Alle aktuellen Projekte sind auf der Website suttneruni.at/forschung nachzulesen.

