GLOBAL 2000 kritisiert Räumung der Lobau-Besetzung: Naturschutz und sozialer Wohnbau sollten kein „entweder, oder“ sein

Stadt Wien muss Zeit und Ressourcen endlich richtig investieren und nachhaltige Lösungen vorantreiben

Wien (OTS) - Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 ist heute vor Ort in der Hausfelderstraße und drückt bei einer Kundgebung ihre Solidarität mit den Aktivist:innen der Baustelle der Stadtstraße aus. Gleichzeitig kritisiert GLOBAL 2000 das Vorgehen vom Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und der Stadt Wien, die verantwortlich für die Räumung des Camps sind: „Es ist an der Zeit, dass Bürgermeister Ludwig und die Stadt Wien erkennen, dass der Tunnel inklusive der Stadtstraße uralt Projekte sind und wir endlich zukunftsfähige Lösungen brauchen. Anstatt wichtige Zeit damit zu verschwenden, gegen Naturschützer:innen anzukämpfen, sollten sie sich endlich bemühen, Zeit und Ressourcen in klimafreundliche Verkehrswege zu investieren. Soziale Wohnbauten und Naturschutz sollten kein Abwiegen des ‚entweder, oder‘ sein, sondern miteinander einhergehen“, fordert Agnes Zauner, GLOBAL 2000 Geschäftsführerin.



Seit Monaten setzen sich die Aktivistinnen und Aktivisten für den Erhalt des Nationalparks Donau-Auen ein und besetzen dafür die Lobau und eine Baustelle der sogenannten Stadtstraße. Mit der Absage des Lobau-Tunnels wurde ein erster wichtiger Meilenstein erreicht. Nun geht es aber auch darum, die sogenannte Stadtstraße zu verhindern, die ohne den Tunnel nur in leeren Feldern enden würde und völlig überdimensioniert ist. Die derzeitige Planung sieht eine Ausführung als Autobahn mit 50 km/h-Tempolimit vor. Für eine nur 3,2 km kurze Straße würden Kosten von 460 Mio. Euro entstehen. Dass für diese teure Fehlplanung eine Überarbeitung notwendig ist, sollte selbstverständlich sein.



Doch jetzt wurde heute eine Räumung des Lobau-Camps, die von der Stadt Wien beauftragt wurde, eingeleitet. GLOBAL 2000 stellt sich mit allen Aktivist:innen der Lobau solidarisch und unterstützt vor Ort mit einer Kundgebung: „Es ist großartig, was die Aktivist:innen bis jetzt geschafft haben: Eine Evaluierung wurde durchgeführt und der Lobau-Tunnel hat nicht bestanden – der Nationalpark stände in Gefahr – der Tunnel wurde abgesagt. Doch jetzt geht es auch darum, den Bau der sinnlosen Stadtstraße zu unterbinden. Deshalb zeigen wir uns heute mit allen Aktivistinnen und Aktivisten solidarisch und unterstützen sie. Auch wenn dieses Camp heute geräumt wird, der Kampf für eine nachhaltige Mobilitätspolitik in Wien geht weiter“, gibt sich Agnes Zauner kämpferisch.



Fotos der Räumung werden in Kürze unter folgendem Link zur Verfügung stehen: https://www.flickr.com/photos/global2000

