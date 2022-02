WK Wien bietet Orientierungshilfe in Bildungsfragen

Richtige Berufs- und Schulwahl ist Basis für späteren Erfolg – WK Wien steht auch in Pandemie-Zeiten mit Berufsinformation und Bildungsberatung zur Seite

Wien (OTS) - Diesen Freitag werden in Wiens Schulen die Schulnachrichten verteilt. Das ist auch der passende Zeitpunkt für viele Jugendliche, um die Weichen für ihren weiteren Bildungsweg zu stellen. Denn in den Ausbildungsbetrieben beginnt mit dem Semesterende die heiße Phase der Lehrlingssuche. Auch in vielen weiterführenden Ausbildungseinrichtungen startet demnächst die Anmeldung für das nächste Schuljahr. Die Wirtschaftskammer Wien steht allen Jugendlichen, die eine Orientierungshilfe in Bildungsfragen brauchen, mit umfassender Berufsinformation und Bildungsberatung zur Seite.

BiWi bietet individuelle Berufsberatung

Das Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft (BiWi) unterstützt Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren bei der Vorbereitung einer guten Berufswahl. Die Angebotspalette reicht von Informationen zu 180 Lehrberufen über Beratungsgespräche bis zu StartupChecks, die den Jugendlichen Feedback zur Qualifikation in Schlüsselkompetenzen geben. Das Service gibt es auch in Coronazeiten: Individuelle Berufsberatung inklusive Erstellung eines Interessenprofils sowie Bewerbungstrainings werden virtuell durchgeführt. StartupChecks können unter strengen Sicherheitsauflagen und in Kleingruppen vor Ort (wko campus wien am Währinger Gürtel 97) stattfinden. Alle Services sind kostenlos, eine Voranmeldung per Telefon oder Mail ist derzeit notwendig. Alle Infos: wko.at/wien/biwi

Potenzialanalyse als persönlicher Karriere-Wegweiser

Die WIFI Wien Bildungsberatung bietet mit der Potenzialanalyse eine umfassende Grundlage, um die richtige Ausbildungsentscheidung zu treffen. Sie zeigt persönliche Stärken auf, skizziert die damit verbundenen beruflichen Möglichkeiten samt Arbeitsmarktchancen und verweist auf dazu passende Aus- und Weiterbildungsangebote. Die Potenzialanalyse steht jungen Menschen bereits ab der 7. Schulstufe entgeltlich zur Verfügung, Eltern werden in die Gespräche eingebunden. Sie ist auch der perfekte Bildungswegweiser für Erwachsene mit Berufserfahrung, Gründer und Unternehmer. Alle Infos: www.wifiwien.at/bildungsberatung

„Egal ob eine Facharbeiter-Karriere mit Lehre, weiterführende Schule oder fachspezifische Aus- und Weiterbildung: Zu wissen, wo die eigenen Talente und Stärken liegen, ist das Fundament jeder erfolgreichen Karriere. Die Wirtschaftskammer Wien bietet mit ihrer Berufs- und Bildungsinformation wertvolle Tools, um die richtige Entscheidung treffen zu können“, so Barbara Kluger-Schieder, Leiterin der Bildungseinrichtungen der WK Wien.

Breites Bildungsangebot der WK Wien

Die Wirtschaftskammer Wien ist Österreichs größter privater Bildungsanbieter. Zum Portfolio der WK Wien-Bildungseinrichtungen zählen unter anderem das WIFI Wien, die Werbe Akademie, das Hernstein Institut für Management und Leadership, die FHWien der WKW, die Tourismusschulen Modul, die Vienna Business School und fachspezifische Weiterbildungseinrichtungen wie die BauAkademie Wien und die Gebäudereinigungsakademie. Im Vorjahr haben 65.000 Bildungsinteressierte vom Bildungsangebot der WK Wien profitiert.

