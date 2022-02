Über 85% geimpft: ÖH Innsbruck veranstaltet eigene Impflotterie für Studierende

Impflotterie der ÖH Innsbruck als Dank & Belohnung für sehr hohe Impfquote unter Studierenden in Innsbruck

Innsbruck (OTS) - In diesem Semester wurde eine Durchimpfungsrate von über 85% unter den Studierenden der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck erreicht. „Wir wollen uns bei allen Studierenden für dieses hohe Maß an Eigenverantwortung und Engagement bedanken. Zum Dank starten wir daher eine Impflotterie mit nützlichen Preisen für Studierende“, so das Vorsitzteam der ÖH Innsbruck, bestehend aus Daniel V. Müller, Lukas Schobesberger und Anna-Maria Weiß.

Teilnehmen können Studierende der LFU Innsbruck mit gültigem Impfzertifikat im Grünen Pass und jene, die sich im Januar oder Februar 2022 die Erstimpfung verabreichen ließen. Zu gewinnen gibt es unter anderem Klimatickets, Freizeitangebote, Bildungs- und Mensagutscheine. „Es freut uns, Studierenden damit eine kleine Freude machen zu können“, sind sich die Studienvertreter einig.

