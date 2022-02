AGCS ermöglicht grenzüberschreitenden Eigentumsübergang von Biomethannachweisen und fördert somit europäische Marktintegration

Wien (OTS) - Mit dem ersten grenzüberschreitenden Eigentumsübergang eines Grüngasnachweises, ging das europäische Kooperations-Austauschsystem „ERGaR Certificate of Origin Scheme“ im Juni 2021 in Betrieb. Die ersten Systemteilnehmer waren Vertogas (NL) und Green Gas Certification Scheme (UK). Im November hat sich das Biogasregister Deutschland (dena Deutsche Energieagentur) der Kooperation angeschlossen. Mit dem Jahreswechsel folgte auch das AGCS Biomethan Register Austria. Die Registerbetreiber Energinet (DK) und GRDF (FR) bereiten sich derzeit zur baldigen Anknüpfung vor.

Durch die Zusammenarbeit nationaler Register über das ERGaR CoO Scheme werden grenzüberschreitende Eigentumsübergänge von Biomethannachweisen transparent, vertrauenswürdig und verlässlich dokumentiert. Die Abwicklungsprozesse sind standardisiert und die zentrale ERGaR IT-Infrastruktur steht dem europäischen Biomethanmarkt zur Verfügung. Damit werden bisherige aufwändige, bilaterale Register-Kooperationsvereinbarungen ersetzt. Eine standardisierte Schnittstelle des nationalen Registers schafft über die zentrale ERGaR Plattform die Verbindung zu den anderen europäischen Ländern.

Stefanie Königsberger, ERGaR Vorstandsmitglied und AGCS Projektleiterin: „Die Etablierung dieses standardisierten Kooperations-Austauschsystems und die damit verbundene Biomethanzertifikatstandardisierung sind wichtige Meilensteine, welche den Wandel des Energiesektors hin zu erneuerbaren Energieträgern unterstützen und das Vertrauen in den europaweiten Biomethanmarkt steigern. Das AGCS Biomethan Register Austria war einer der Pioniere des europäischen Biomethanaustauschprojekts und freut sich nun nach der Einrichtung der ERGaR Schnittstelle den österreichischen Marktteilnehmen Zugang zum europaweiten Biomethanmarkt zu ermöglichen.

Biomethannutzung ist beispielhaft für ein zirkuläres Geschäftsmodell, zur Bereitstellung erneuerbarer Energien und zur kaskadischen Nutzung von organischen Reststoffen und Abfällen sowie zur Bereitstellung von organischem Dünger aus dem Gärprodukt.“

Für AGCS Vorstand, Franz Keuschnig, ist Biomethan ein Multitalent: „Dieser erneuerbare, witterungsunabhängige Energieträger ist vielseitig einsetzbar, erzeugt Strom und Wärme, wird ins Erdgasnetz eingespeist, kann für Regelenergieerzeugung eingesetzt werden, dient der Versorgungssicherheit, ist krisenfest, als Kraftstoff in Erdgasfahrzeugen gut verwendbar, klimafreundlich, nachhaltig, eine regionale und dezentrale Energiequelle mit Wertschöpfung und Arbeitsplätzen am Wirtschaftsstandort Österreich. Mit viel Freude und Fachkompetenz unterstützt AGCS die österreichische und europäische Biomethancommunity mit dem Biomethan Register und durch die Teilnahme am durch die EU-Kommission geförderten REGATRACE Projekt.“

ÜBER AGCS

AGCS Gas Clearing and Settlement AG betreibt das Biomethan Register Austria seit 2012 und kommt damit ihrer Aufgabe aus dem Ökostromgesetz nach. Als neutrale Abwicklungsstelle und Bilanzgruppenkoordinatorin nimmt AGCS eine zentrale Position im österreichischen Energiemarkt ein.

ERGaR ist eine internationale gemeinnützige NGO mit 32 Mitgliedern und ermöglicht die Zusammenarbeit von nationalen Registern für die Nachweisführung erneuerbarer Gase in Europa.

AUTOREN

Stefanie Königsberger, Franz Keuschnig

Rückfragen & Kontakt:

AGCS Gas Clearing and Settlement AG

Tel: +43 1 907 41 77-0

Email: office @ agcs.at