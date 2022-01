VMÖ: Pauschalverurteilung von Marktforschungsbranche nicht gerechtfertigt

Wien (OTS) - Der Verband der Marktforscher Österreichs (VMÖ) wehrt sich gegen die aktuelle Pauschalverurteilung, dass die Branche nicht nach wissenschaftlichen Standards arbeitet. Eine vom Finanzministerium beauftragte Studie ist der Auslöser für viele Medienberichte, in denen negative Aussagen getätigt wurden. Die Markt- und Meinungsforschung unterstreicht, dass unethische Geschäftspraktiken nicht geduldet werden.

„Die aktuellen Medienberichte, rund um eine von Frau Beinschab erstellte Studie, erschüttert die gesamte Markt- und Meinungsforschungsbranche", bedauert VMÖ Vorsitzende Alice Flamant. „Es wird laufend die gesamte Branche in ein negatives Licht gerückt. Diese Pauschalverurteilung ist jedoch nicht gerechtfertigt. Die Qualitative Marktforschung stellt wichtige, wertvolle und gebräuchliche Werkzeuge zur Erklärung von Motiven für bestimmte Verhaltensweisen, Erwartungen und Einstellungen bereit", so Flamant weiter.

VMÖ Mitglieder verpflichten sich, den strengen Qualitätsrichtlinien zu unterwerfen und arbeiten nach gültigen Normen und ethischen Standards.

Über Verband der Marktforscher Österreichs (VMÖ)

VMÖ ist eine unabhängige Berufs- und Interessensvertretung mit rund 300 Mitgliedern. Ziel ist die Wissenschaftlichkeit der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung zu wahren sowie das Vertrauen und Ansehen der Marktforschung in der Öffentlichkeit zu fördern. Der VMÖ definiert Ausbildungsstandards für die Berufsbilder in der Marktforschung. Mit der VMÖ Akademie bietet der VMÖ eine Aus- und Weiterbildung für interessierte Fachpersonen an.

Weitere Informationen: www.vmoe.at

Rückfragen & Kontakt:

VMÖ- Verband der Marktforscher Österreichs, Email: sekretariat @ vmoe.at



Prime Communication PR Consulting KG, Email: office @ prime.co.at