BMKÖS/Bundesdenkmalamt: Prof. Katja Sterflinger zur neuen Vorsitzenden des Denkmalbeirats bestellt

Bestellung ist wichtiges Zeichen für Verknüpfung von kunst- und naturwissenschaftlichen Forschungsansätzen zum Erhalt des kulturellen Erbes.

Wien (OTS) - Denkmalbeirat unter neuem Vorsitz: Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer bestellte – auf Vorschlag des Präsidenten des Bundesdenkmalamtes, Dr. Christoph Bazil – Univ.-Prof.in Dipl.-Biol. Dr.in Katja Sterflinger zur neuen Vorsitzenden des Denkmalbeirats. Katja Sterflinger ist Leiterin des Instituts für Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst an der Akademie der bildenden Künste. Sie folgt Dr. Gerbert Frodl, dem früheren Direktor der Österreichischen Galerie Belvedere, der die Funktion seit 2016 ausübte.

„Die Bestellung der ausgewiesenen Expertin Katja Sterflinger zur Vorsitzenden des Denkmalbeirates soll die Bedeutung der interdisziplinären und Institutionen übergreifenden Zusammenarbeit für die Erhaltung und Erforschung des kulturellen Erbes unterstreichen. Die Verbindung von Natur- und Geisteswissenschaften in den Heritage Sciences, für die Katja Sterflinger steht, macht die österreichischen Restaurier- und Konservierungswissenschaften auch international zu einer Stärke, in die wir weiter investieren wollen. Ich danke Dr. Frodl für seinen langjährigen Einsatz im Denkmalbeirat und wünsche Professorin Sterflinger viel Erfolg“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

Katja Sterflinger studierte Biologie an der Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg. Ihre Diplomarbeit und Dissertation im Fach Mikrobiologie waren maßgeblich durch ihr Interesse an den mikrobiologischen Prozessen, die zur Veränderung und Alterung von Kunstwerken und Materialien führen, geprägt. In ihrer Habilitation vertiefte Sterflinger ihre Forschung zu mikrobiell induzierten biogeochemischen Kreisläufen, also dem Zyklus zwischen belebter und unbelebter Materie. Damit legte sie den Grundstein für ihren stark praxisorientierten Ansatz, der in langjähriger Zusammenarbeit mit zahlreichen Museen, dem Bundesamt für Kultur der Schweiz, dem Bundesdenkmalamt sowie Restaurator:innen und Künstler:innen seinen Ausdruck findet.

In der Plattform „Heritage Science Austria“ arbeiten universitäre und außeruniversitäre österreichische Einrichtungen zur Erhaltung des kulturellen Erbes zusammen. Das Bundesdenkmalamt ist durch seine Restaurierwerkstätten an gemeinsamen Forschungsprojekten beteiligt. Die Projekte bilden die denkmalfachlichen Grundlagen für die Vollziehung des Denkmalschutzgesetzes und für einen nachhaltigen, den internationalen Standards der Material-, Kunst- und Konservierungstechnologien entsprechenden Umgang mit unserem Kulturerbe.

