ÖGB-Katzian: ÖNB-Daten beweisen, wie notwendig mehr Fairness im Steuersystem ist

Steuerliche Entlastung der ArbeitnehmerInnen längst überfällig

Wien (OTS) - „Die Daten der Österreichischen Nationalbank zeigen, wie dringend Österreich eine Fairness-Offensive in Sachen Steuergerechtigkeit braucht“, sagt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und nennt eine Millionärssteuer als wichtigen Schritt. „Die Steuerstruktur in Österreich befindet sich in einer Schieflage: Unselbstständige Arbeit wird zu stark, Vermögen und Unternehmensgewinne zu wenig besteuert“, so Katzian weiter.

Geplante KESt-Senkung sorgt für falsche Entlastung

„Eine Entlastung der ArbeitnehmerInnen, die gemeinsam mit den KonsumentInnen 80 Prozent der Krisenkosten zahlen und unter den Belastungen der Pandemie und der explodierenden Kosten leiden, ist längst überfällig“, so Katzian. Ideen wie die KESt-Senkung, die auf der falschen Seite für weitere Entlastungen zu sorgen, lehnt der ÖGB strikt ab. Stattdessen fordert der Gewerkschaftsbund eine Neustrukturierung des Steuersystems inklusive Millionärssteuer, um ArbeitnehmerInnen zu entlasten.

Transparenz auch bei Vermögen dringend nötig

„Während über die Lohndaten der unselbstständig Beschäftigten alles bekannt ist, herrscht auf der Unternehmens- und Vermögensseite wenig Transparenz“, kritisiert Katzian. Die Einführung des Household Finance and Consumption Survey (HFCS) auf EU-Ebene habe zwar zu Verbesserungen geführt, jedoch werden private Vermögen nach wie vor unterschätzt. Eine freiwillige Umfrage, wie sie die OeNB derzeit durchführt, lässt Spielraum für Unschärfen. Deswegen würde eine Umstellung hin zu einem Register hier für mehr dringend notwendige Transparenz sorgen.

Rückfragen & Kontakt:

ÖGB-Kommunikation

presse @ oegb.at

Tel.: +43 1 53444 39262