ARA startet neue Awareness-Kampagne mit Wirtschaftspartnern

Gemeinsam für die Kreislaufwirtschaft

Wien/Österreich (OTS) - Rohstoffe im Kreislauf halten, wertvolle Ressourcen nutzen und damit die Umwelt schützen: Die Altstoff Recycling Austria AG (ARA) ruft gemeinsam mit zahlreichen österreichischen Unternehmen zu mehr Bewusstsein bei der Mülltrennung auf. Um für das Recycling jede Verpackung zurück in den Kreislauf zu holen, braucht es das Engagement jedes und jeder Einzelnen. Die Kampagne „Rohstoffe im Kreislauf halten“ richtet sich online und offline an die gesamte österreichische Bevölkerung.

Ressourcen schonen – Rohstoffe im Kreislauf halten

Im Rahmen des Green Deals sieht die EU wesentlich höhere Recyclingziele vor. Deren Erfolg hängt neben Design und Material der Verpackungen auch stark vom Verantwortungsbewusstsein der Konsument:innen ab. Als treibende Kraft der Kreislaufwirtschaft startet die ARA ab Februar 2022 eine branchenübergreifende Awareness-Kampagne, die auf Bewusstseinsbildung bei den Endkonsument:innen setzt. „Wir wollen die Menschen dazu motivieren, ihre Verpackungen noch stärker getrennt zu sammeln und gemeinsam mit unseren Kund:innen ein Zeichen für noch mehr Nachhaltigkeit setzen. Mit der Produzent:innenverantwortung konnten wir in den letzten 30 Jahren in der Kreislaufwirtschaft bereits viel erreichen. In Hinblick auf die EU-Klimaschutzziele muss auch die Konsument:innenverantwortung noch weiter in den Fokus rücken“, so ARA Vorstand Harald Hauke.

Wir wollen deine Verpackungen Rohstoffe zurück!

Mit dem zentralen Claim „Wir wollen deine Verpackungen Rohstoffe zurück.“ wird die Kampagne bis Ende des Jahres online auf Social-Media-Kanälen, Websites sowie offline über Print-Inserate und Branding am POS der Partnerunternehmen ausgespielt. Sie verfolgt dabei zwei Ziele: die Sammelmotivation der Bevölkerung zu steigern und Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Abfall als Wertstoff zurück in den Kreislauf gehört. „Jede und jeder Einzelne hat es in der Hand, einen Beitrag zu leisten. Dafür setzen wir auf die gebündelte Kraft, die wir branchenübergreifend aus den Kommunikationskanälen unserer Partner:innen ziehen und mit der wir gemeinsam – als starkes Netzwerk – die Bevölkerung motivieren“, führt Hauke weiter aus.

Commitment zur Kreislaufwirtschaft

Das Nachhaltigkeitsengagement der teilnehmenden Unternehmen zeigt eine klare Haltung in Sachen Umweltschutz und leistet einen wesentlichen Beitrag für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft.

IKEA Österreich CEO und CSO Alpaslan Deliloglu zeigen sich über die Mitwirkung erfreut: „Die ARA hat IKEA im Zuge der Kampagne „Rohstoffe im Kreislauf halten“ kontaktiert, um gemeinsam die Aufklärung zu unterstützen, wie einfach es ist, einen Beitrag für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft zu leisten. Wir als IKEA arbeiten kontinuierlich daran, Ressourcen gewissenhaft zu nutzen, aus weniger mehr zu schaffen und unsere Tätigkeiten stets zu optimieren. Denn unser Ziel ist es, ein zirkuläres Unternehmen zu sein, damit uns die Dinge, die wir so lieben, länger erhalten bleiben. Da dies bei der Mülltrennung anfängt, unterstützen wir die Kampagne ‚Wir wollen deine Verpackungen Rohstoffe zurück‘ sehr gerne.“

Florian Ölz, Geschäftsführer und Miteigentümer von Ölz der Meisterbäcker: „Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung stellen zentrale Unternehmensziele für unser Familienunternehmen ‚Ölz der Meisterbäcker‘ dar. Schutz und Hygiene von Backwaren sind nur mit der richtigen Verpackung möglich. Wir bei Ölz leisten durch den gänzlichen Verzicht auf Verbundmaterialien und den ausschließlichen Einsatz von Monofolien einen wichtigen Beitrag im Hinblick auf die Recyclingfähigkeit von Verpackungsmaterialien. Mit der ARA verbinden uns eine langfristige Partnerschaft und das gemeinsame Ziel, ein höheres Bewusstsein für die Ressource ‚Verpackung‘ zu schaffen. In diesem Sinne beteiligen wir uns sehr gerne an der ARA-Kampagne, da es unser Ziel sein muss, Verpackungen in den Kreislauf zurückzuführen. Es liegt auch in unserer Verantwortung, wie wir die Umwelt an die nächste Generation übergeben.“

Florian Schwap, Head of Marketing & Innovation bei SalzburgMilch bestätigt: „Die SalzburgMilch ist bereits seit vielen Jahren Partner der ARA und unterstützt auch die Kampagne ‚Rohstoffe im Kreislauf halten‘. Für uns ist es besonders wichtig, möglichst nachhaltige Verpackungen für unsere Milchprodukte zu verwenden, diese ständig weiterzuentwickeln und den Kunststoffverbrauch zu reduzieren. So wurde beispielsweise für die Käseverpackungen ein Karton entwickelt, bei dem sich die dünne Beschichtungsfolie mühelos trennen lässt, sodass der Karton zu 100 % als Altpapier verwertbar ist.“

Für Andreas Nentwich, Geschäftsführer von MARESI Austria GmbH, hat die Kampagne eine hohe Wichtigkeit: „Recycling ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Daher ist es für MARESI als langjähriger Partner der ARA selbstverständlich, dass wir die Kampagne ‚Rohstoffe im Kreislauf lassen‘ unterstützen. Seit Langem hat das Thema Nachhaltigkeit einen hohen Stellwert bei MARESI, sei es beim Thema Verpackung oder auch bei der Herkunft von Produkten. So wird zum Beispiel schon seit der ersten Produktion der MARESI Kaffeemilch im Jahre 1955, wird die Kaffeemilch in einer Glasflasche abgefüllt. Um die Wichtigkeit der Kreislaufwirtschaft hervorzuheben und unseren Konsument:innen zu zeigen, wie wichtig sie in diesem Kreislauf sind, wollen wir ‚deine Verpackungen Rohstoffe zurück‘.“

Teilnehmende Unternehmen

Folgende Partner unterstützen aktuell die Kampagne über ihre Kommunikationskanäle: Ankerbrot, Concept Fresh, DM, Efko, Ikea, Kärntnermilch, Machland, Maresi, Mars, Ölz der Meisterbäcker, PinzgauMilch, Rechberger, Fressnapf, San Lucar, Salzburgmilch, Samsung, Schachermayer, VorarlbergMilch, Zgonc. Das Interesse ist groß, weitere Unternehmen werden folgen.

Über die ARA

Zukunft. Kreislauf. Wirtschaft. Seit fast 30 Jahren agiert die Altstoff Recycling Austria AG (ARA) als treibende Kraft der österreichischen Abfall- und Kreislaufwirtschaft. Als heimischer Marktführer unter den Sammel- und Verwertungssystemen für Verpackungen sowie Elektroaltgeräte und Batterien organisiert die ARA die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verpackungsabfällen flächendeckend in ganz Österreich. Gesamt stehen den Konsumentinnen und Konsumenten mehr als 1,9 Millionen Sammelbehälter zur Verfügung, zusätzlich sind über 1,8 Millionen Haushalte an die Sammlung mit dem Gelben Sack angeschlossen. Großes Vertrauen und hohe Akzeptanz der Bevölkerung sind neben kontinuierlichem Ausbau kennzeichnend für das ARA Sammelsystem. 2020 sammelten die österreichischen Haushalte 1,08 Millionen Tonnen Verpackungen und Altpapier.

Die ARA, bestehend aus der ARA AG und ihren Tochterunternehmen ARAplus GmbH, Austria Glas Recycling GmbH, DiGiDO GmbH und ERA GmbH, gilt heute als internationales Best Practice und entwickelt als Service-partner der Wirtschaft maßgeschneiderte Entsorgungslösungen im Bereich der Abfall- und Kreislaufwirtschaft: von Entpflichtungsservice, über Stoffstrom- und Abfallmanagement bis zu ARA Circular Design reicht das Leis-tungsspektrum, das zudem die Digitalisierung der Kreislaufwirtschaft forciert. Die ARA AG serviciert mehr als 15.000 Kunden. Sie steht im Eigentum heimischer Unternehmen und agiert als Non-Profit Unternehmen nicht gewinnorientiert.

