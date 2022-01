AK Preismonitor: Wenn der Einkauf von Lebensmitteln und Co. schwer im Magen liegt!

Seit der Corona-Krise meist – deutlich – mehr zahlen für billige Drogerieprodukte und Lebensmittel, Preise für Marken-Produkte ebenfalls teilweise gestiegen

Wien (OTS) - Billige Drogeriewaren, Lebens- und Reinigungsmittel, aber auch ein und dieselben Produkte kosten seit Corona meist – spürbar – mehr. Auffällig: Vor allem für preiswerte Drogeriewaren heißt es in Online-Shops viel tiefer ins Geldbörsel greifen als in den Geschäften. Der Grund: Oft gab es online nur mehr teurere Marken-Produkte und nicht die günstigeren Waren, also die Eigenmarken. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor bei bis zu 105 Produkten in insgesamt zehn Online-Shops und Geschäften seit Oktober 2019 und Februar/März 2020.

Teurer oder billiger seit der Corona-Krise?

Shop Erhebung Produktanzahl Teurer/billiger

Preiswerteste Drogeriewaren (Online-Shops) Bipa 02/2020 – 01/2022 33 um 35,2 % teurer DM 02/2020 – 01/2022 33 um 18,2 % teurer Müller 02/2020 – 01/2022 33 um 15,1 % teurer Preiswerteste Drogeriewaren (Geschäfte) Bipa 02/2020 – 01/2022 33 um 0,9 % billiger DM 02/2020 – 01/2022 33 um 2,9 % teurer Müller 02/2020 – 01/2022 33 um 4,3 % teurer Preiswerteste Lebens-, Reinigungsmittel (Geschäfte) Hofer 03/2020 – 12/2021 40 um 4,9 % teurer Lidl 03/2020 – 12/2021 40 um 4,2 % teurer Penny 03/2020 – 12/2021 40 um 11,4 % teurer Spar 03/2020 – 12/2021 40 um 3,0 % teurer Billa 03/2020 – 12/2021 40 um 1,3 % teurer Billa Plus 03/2020 – 12/2021 40 um 6,7 % teurer Interspar 03/2020 – 12/2021 40 um 4,0 % teurer Marken-Drogeriewaren (Online-Shops) Müller 10/2019 – 01/2022 80 um 2,4 % teurer Bipa 10/2019 – 01/2022 97 um 5,8 % billiger DM 10/2019 – 01/2022 105 um 1,1 % billiger Billa 10/2019 – 01/2022 61 um 8,4 % billiger Interspar 10/2019 – 01/2022 82 um 2,6 % teurer Marken-Lebens-, Reinigungsmittel (Online-Shops) Billa 10/2019 – 01/2022 38 um 3,6 % teurer Interspar 10/2019 – 01/2022 38 um 6,1 % teurer

„Vor allem seit Herbst 2021 stellen wir hohe Preissteigerungen beim täglichen Einkauf fest. Das trifft vor allem ärmere Menschen hart, wenn sie nun auch für billige Produkte viel mehr ausgeben müssen“, resümiert Gabriele Zgubic, Leiterin des AK Konsument:innenschutzes.

Zum Preismonitor: Aufgrund von Vorerhebungen hat die AK im Jänner 2022 in den Online-Shops von Billa, Interspar, Bipa, DM- und Müller-Drogeriemarkt die Preise von 33 preiswertesten Drogeriewaren des wöchentlichen Bedarfs, von 38 Marken-Lebens- und Reinigungsmitteln und 61 bis 105 Marken-Drogeriewaren erhoben. Zusätzlich hat die AK im Dezember 2021 jeweils 40 preiswerteste Lebens- und Reinigungsmittel in zwei bis drei Filialen von Billa, Billa Plus, Spar, Interspar, Hofer, Lidl und Penny erhoben und im Jänner 2022 jeweils 33 preiswerteste Drogeriewaren in zwei bis drei Filialen von Bipa, DM und Müller.

SERVICE: Den AK Preismonitor finden Sie unter www.arbeiterkammer.at/coronaverteuerung.

