GPA-Teiber: Neue Zahlen der OeNB unterstreichen Dringlichkeit von Millionärssteuern

Superreiche müssen Betrag zur Bewältigung der Kosten der Corona-Pandemie leisten

Wien (OTS) - „Die aktuellen Zahlen der Österreichischen Nationalbank zeigen eindrucksvoll, wie dringlich die Einführung einer Millionärssteuer in Österreich ist. Spätestens jetzt müssen von der Regierung die Weichen für die finanzielle Bewältigung der Krisenkosten gestellt werden“, sagt die Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, Barbara Teiber.

Das ORF-Morgenjournal zitiert aus dem OeNB-Quartalsbericht, nach dem das reichste Prozent der Bevölkerung einen Vermögensanteil von bis zu 50 Prozent hat. Das ist mehr als bisher angenommen. Die reichsten zehn Prozent besitzen bis zu 75 Prozent des Vermögens.

„Die Liste der Bereiche, für die akut sehr viel Geld benötigt wird, ist lang. Von der Pflegereform über die Bildung bis zum ökologischen Umbau der Infrastruktur. Es ist ein untragbarer Zustand, dass immer mehr Menschen aufgrund von Einkommensverlusten in der Pandemie gepaart mit der hohen Inflation ihre unmittelbaren Lebensbedürfnisse wie Essen und Wohnen und Heizen nicht mehr decken können und gleichzeitig Superreiche in der Pandemie noch reicher geworden sind. Anstatt über die Abschaffung der Steuer auf Kursgewinnen nachzudenken, müssen jetzt die Weichen gestellt werden, die Krisenkosten wirklich gerecht zu verteilen. Es geht auch grundsätzlich darum, die immer größer werdende Vermögensungleichheit in der Gesellschaft einzudämmen“, so Teiber.

Das Millionärssteuer-Modell der Gewerkschaft GPA sieht eine Besteuerung von Vermögen von 1 bis 2 Mio. von 0,5 Prozent, zwischen 1 und 2 Mio. von 1 Prozent und über 3 Mio. von 1,5 Prozent. Durch eine Vermögensteuer soll unter Berücksichtigung eines großzügigen Freibetrages das Nettovermögen erfasst werden, also Immobilien- und Finanzvermögen abzüglich etwaiger laufender Kredite (der Hausrat ist ausgenommen).

Mehr zum Thema Millionärssteuer auf: https://fuer-gerechte-steuern.at



Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit



Mag. Martin Panholzer

Tel.: 05 0301-21511

Mobil: 05 0301-61511

E-Mail: martin.panholzer @ gpa.at

Web: www.gpa.at