Mediengruppe ÖSTERREICH startet neues Online-Nachrichtenportal "LIVE"

Ab sofort vier neue News-Angebote im Internet: Politik-Live.at, Business-Live.at, Corona-Live.at und News-Live.at

Wien (OTS) - Nach dem Vorbild der erfolgreichen amerikanischen Nachrichtenportale "Politico.com" und "Business-Insider.com" startet die Mediengruppe ÖSTERREICH heute ein Online-Only-Nachrichtenportal:

Unter der Dachmarke "LIVE" wird es ab sofort vier neue News-Angebote für Österreich im Internet geben:

POLITIK-LIVE.at berichtet ausschließlich über die österreichische Innenpolitik;

BUSINESS-LIVE.at ist die erste österreichische Online-Only-Plattform für die Business-Community mit Börse, Wirtschafts-News und allen Informationen über Unternehmen bzw. Unternehmer;

CORONA-LIVE.at bringt in verantwortungsvoller Form alle Daten und Fakten zur Pandemie;

Und NEWS-LIVE.at stellt in Echtzeit alle Nachrichten des Tages online.

POLITIK-LIVE.at wird vom erfahrenen Innenpolitik-Journalisten Günther Schröder geleitet, BUSINESS-LIVE von der erfolgreichen Wirtschafts-Journalistin Angela Sellner und CORONA- sowie NEWS-LIVE leitet Pascal Sommer.

Die Geschäftsführung von NEWS-LIVE liegt bei Tamara Fellner, die die Zielsetzung des neuen Portals so beschreibt: "NEWS-LIVE soll nach den erfolgreichen amerikanischen Vorbildern das erste unabhängige Online-Only-Nachrichten-Portal für Österreich werden. Das News-Angebot ist speziell auf die Interessen der User zugeschnitten:

Politik-Interessierte finden auf POLITIK-LIVE alle wichtigen Politik-Informationen des Tages, dazu zahlreiche Exklusiv- und Insider-Geschichten. BUSINESS-LIVE wird erstmals in Österreich allen Wirtschafts-Interessierten ein Portal nur mit den Wirtschafts-, Unternehmens- und Börse-Nachrichten bieten. Und CORONA-LIVE soll die gerade in diesen Zeiten so wichtige fakten-orientierte Berichterstattung mit möglichst allen Covid-News und –Daten des Tages liefern."

Tamara Fellner: "NEWS-LIVE ist völlig unabhängig, finanziert sich nur aus – vorwiegend programmatischer – Werbung und will sich als besonders kritisches Portal auch beim Aufdecken von Skandalen positionieren. Unser Ziel ist es, das Online-Portal der vernünftigen politischen Mitte zu werden und damit eine klare Alternative zu den zuletzt immer zahlreicher werdenden Linksaußen- und Rechtsaußen-Portalen sowie zu Hetze und Manipulation im Internet zu bieten."

