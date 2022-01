Staatssekretärin Mayer trauert um Brigitte Kowanz

Wien (OTS) - „Brigitte Kowanz war Zeit ihres Lebens eine Ausnahmeerscheinung: Sie war nicht nur eine international gefeierte Künstlerin, sondern auch ein großartiger Mensch", reagiert Kunst- und Kulturstaatssekretärin mit großer Bestürzung auf das Ableben von Brigitte Kowanz. „Brigitte Kowanz hat der Kunst eine neue Dimension gegeben – indem sie mit dem realen Licht experimentierte und damit der Kunst einen nahezu naturwissenschaftlichen Charakter gab, ohne, dass dabei das Poetische verloren ging“, so Mayer.

„Die Anerkennung von Brigitte Kowanz wurde auch mit der Verleihung des Großen Österreichischen Staatspreises 2009 deutlich, den bis zu diesem Zeitpunkt nur acht Frauen erhalten hatten. Die Bedeutung von Brigitte Kowanz für die zeitgenössische Kunst und Frauen in der Kunst kann nicht genug geschätzt werden. Brigitte Kowanz hat Kunstgeschichte geschrieben. Was uns bleibt, ist ihr Werk – und mit diesem hat sie unsere Herzen erleuchtet. Wir werden sie mit voller Bewunderung und Dankbarkeit in Erinnerung behalten“, so Staatssekretärin Mayer, die der Familie ihre aufrichtige Anteilnahme übermittelt.

