Schauspielerin Valerie Huber über ihren Verlobten Paul Pizzera: „Er ist wie ein Prinz aus einem Disney-Film.“

Wien (OTS) - Sie ist der Star der Netflix-Serie „Kitz“ und nächste Woche im Film „Klammer - Chasing the Line“ im ORF (5.2., 20.15 Uhr ORF 2) zu sehen: Schauspiel-Shootingstar Valerie Huber war heute in Ö3-„Frühstück bei mir“ zu Gast und hat erstmals über ihre Beziehung zu Erfolgsmusiker Paul Pizzera erzählt: „Er hat so ein gutes Herz, was mich von Tag eins umgehauen hat. Ich habe gemerkt, wie er mit Menschen umgeht, so freundlich und höflich und ehrlich. Und er ist wirklich der unterstützendste, liebevollste Partner. Er ist wie ein Prinz aus einem Disney-Film. Ich habe wirklich nicht so viel Glück gehabt mit Männern in meinem Leben und habe mir gedacht, boah, jetzt begegne ich so einem Prachtexemplar. Ich schwebe auf Wolke 7!“

Kennengelernt haben sich die 26-jährige Wienerin und der 34-jährige Steirer beim Dreh zum Pizzera&Jaus-Video“ Fmdgehen“ im April 2021, da war sie für die Rolle der eifersüchtigen Geliebten für den Dreh gebucht. Für das Video musste sie Pizzera ohrfeigen und seinen Kopf in einen Wasserkübel tauchen. Valerie Huber dazu auf Ö3: „Da haben wir uns gleich ziemlich kennen gelernt, gleich mal ein bisschen abgewatscht. Aber es war sofort eine Chemie da und es war sehr lustig, ihn da ein bisschen härter ran zu nehmen.“

Zu Weihnachten, wie Valerie später erfahren hat, hat Paul Pizzera bei ihrem Vater in Bad Aussee um ihre Hand angehalten. „Paul ist eben ein Gentleman, wie er im Buche steht“ lacht Valerie auf Ö3. „Mein Vater hat sofort ja gesagt.“ Und dann, an ihrem 26. Geburtstag, am 4. Jänner dieses Jahres, kam der Heiratsantrag, in einem Heißluftballon während des Kenia-Urlaubs. Valerie Huber im Gespräch mit Claudia Stöckl: „Paul hat mir gesagt, er hat Höhenangst und darum ist er wegen dem Flug ein bisschen nervös. Dann hat er sich zum Piloten umgedreht und gesagt: „Can you please give us a moment?“ Und hat sich dann hingekniet und hat mir die Frage der Fragen gestellt. Ganz klassisch und ganz schön. Ich habe keine Sekunde überlegt und „Ja“ gesagt. Wir sind uns beide sehr sicher, dass wir zusammengehören“.

Frühestens 2024 soll die Hochzeit stattfinden, bis dahin ist das neue Traumpaar der Künstlerszene beruflich ausgebucht. Was die Traumhochzeit wäre? Valerie Huber in Ö3-„Frühstück bei mir“: „Mit meinen Liebsten, intim und nicht zu groß, in einer Kirche oder am Strand.“ Und auch Familiengründung ist schon ein Thema. Valerie Huber: „Ich wollte nie Kinder. Und dann trifft man einen Menschen und auf einmal kann man sich das vorstellen. Das ist schon ein Phänomen. Aber das wird nicht in der näheren Zukunft passieren.“

Das ganze Interview gibt es auf der Ö3-Homepage (oe3.orf.at) und immer auch als Ö3-Podcast:

https://radiothek.orf.at/podcasts/oe3/fruehstueck-bei-mir

