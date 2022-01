„Kabarett im Turm“: Neue Folgen ab 3. Februar in der ORF-III-„Donnerstag Nacht“

Mit Peter & Tekal, Nikbakhsh & Oppitz, Isabell Pannagl, Rosabell und Evelin Pichler

Wien (OTS) - Ab Donnerstag, dem 3. Februar 2022, sorgen in fünf neuen Ausgaben von „Kabarett im Turm“ österreichische Kabarettstars sowie Nachwuchskünstler/innen für humorvolle Unterhaltung. Zum Auftakt präsentieren Michael Nikbakhsh und Klaus Oppitz ihr Erfolgsprogramm „Wählt uns!“. Am 10. Februar folgt die TV-Premiere des neuen Medizinkabaretts „Was schluckst du?“ der Publikumslieblinge Peter & Tekal. Ebenfalls TV-Premieren feiern die neuen Programme der Newcomer Isabell Pannagl („Noch immer alles neu“), Rosabell („Wenn’s passt, dann passt’s“) und Evelin Pichler („VIP Pichler“).

Donnerstag, 3. Februar, 21.55 Uhr: „Nikbakhsh & Oppitz – Wählt uns!“

Michael Nikbakhsh und Klaus Oppitz präsentieren ihr neues Erfolgsprogramm. „Wählt uns!“ ist der Versuch der Satiriker, in eine Branche zu wechseln, der nicht einmal der längste Lockdown etwas anhaben kann: Politik. Aber wie wird man Politiker? Wie bleibt man Politiker? Und was macht man, wenn man doch erwischt wird? Nikbakhsh & Oppitz lernen dabei von den Besten: von Sebastian Kurz über Gernot Blümel bis Michael Häupl, Sigi Maurer und Heinz-Christian Strache. Sie präsentieren legendäre Politikerzitate, Videos und Wortspenden – ein Programm, das zeigt, „was alles möglich ist“.

Donnerstag, 10. Februar, 21.55 Uhr: „Peter & Tekal – Was schluckst du?“

Lachen ist bekanntlich die beste Medizin – vor allem, wenn Peter & Tekal auf der Bühne stehen. Ihr neues Programm „Was schluckst du?“ ist Medizinkabarett über all das, was dem Land im Magen liegt: Die Österreicherinnen und Österreicher schlucken pro Jahr 800 Tonnen Tabletten, zehn Millionen Hektoliter Bier, eine halbe Milliarde Stück Schnitzel – und jede Menge Ärger. Das muss der Mensch erst einmal verdauen. Abseits von tristen Ambulanzen und langen Wartezeiten bieten der Allgemeinmediziner Ronny Tekal und sein Patient Norbert Peter einen gewohnt humoristischen Blick hinter die Kulissen der Gesundheitsmaschinerie und unter den weißen Kittel. Nicht nur für Menschen mit Ordinationshintergrund: Lachen, bis der Arzt geht.

Donnerstag, 31. März, 21.55 Uhr: „Isabell Pannagl – Noch immer alles neu“

Sie ist einer der Shootingstars des österreichischen Kabaretts:

Isabell Pannagl. In ihrem neuen Kabarettprogramm erzählt das einstige Ensemblemitglied des Kabarett Simpl, dass sie sich endlich neu erfunden hat: Ihre begonnene Topmodelkarriere hat sie beendet, weil sie einfach zu gerne Punschkrapferl isst, und kann sich seitdem endlich ausschließlich dem Kabarett widmen. Dabei verrät sie, warum „Urlaub wie damals“ in der heutigen Zeit nicht funktioniert und warum man sich niemals ein schwarzes Motorrad kaufen sollte.

Ab April folgt dann das Programm der Jungkabarettistin Evelin Pichler „VIP – Very Important Pichler“. Die 22-Jährige schildert mit trockenem Humor ihren Alltag zwischen Stadt und Land, zwischen Alt und Jung und was im Leben eigentlich wirklich wichtig ist.

Ein Wiedersehen mit Isabell Pannagl gibt es beim Musikkabarett-Duo Rosabell: In einer hitverdächtigen Mischung aus Wiener Soul, Wohnzimmer-Punk und Waschkuchloperette plaudern und singen sich die jungen Künstlerinnen Isabell Pannagl und Veronika Rosa Rivo durch die unterschiedlichsten Fettnäpfchen – und lassen keine Pointe aus.

Aufzeichnungen von weiteren zehn Folgen „Kabarett im Turm“ im Ringturm des Wiener Städtischen Versicherungsvereins sind für März geplant, u. a. mit Günther Lainer, Gebrüder Moped, Walter Kammerhofer, Stefan Haider, Christoph Fälbl, Patrizia Wunderl und Isabel Meili. Karten sind zeitnah unter https:\\tickets.ORF.at zu erwerben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at