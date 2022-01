FPÖ – Nepp: Schwarz-grüne Idiotenregierung schikaniert Wiener Bevölkerung

ÖVP-Bundesländer werden bei Semesterferien bevorzugt – Grüner Pass darf nicht willkürlich verkürzt werden

Wien (OTS) - Als „unfassbare Sauerei“ bezeichnet der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, den angeblichen Öffnungsplan der Bundesregierung. „Ab 19. Februar dürfen Ungeimpfte mit PCR Test in Hotels und Gastronomie. Die Menschen in Oberösterreich und der Steiermark dürfen auch auf diese Weise ihre Semesterferien genießen. Im Gegenzug dürfen viele zweimal geimpfte Wiener nächste Woche nicht in ihrer Semesterferienwoche auf Skiurlaub fahren oder einkaufen gehen, weil der Grüne Pass von neun auf sechs Monate verkürzt wurde und sie dadurch ab 1. Februar als ungeimpft gelten. Damit schikaniert diese schwarz-grüne Iditotenregierung die Wiener Bevölkerung. Ich frage mich, ob Nehammer, Köstinger und Co. gegen eine Laterne gelaufen sind“, so Nepp, der verlangt, dass die Verkürzung des Grünen Passes sofort rückgängig gemacht werden muss.

Nepp fordert umgehenden Protest von Bürgermeister Ludwig sowie eine sofortige Totalöffnung inklusive Ende der Maskenpflicht. „Ganz offensichtlich werden die ÖVP-Bundesländer wieder einmal bevorzugt, während Wien durch die Finger schaut. Wenn die Wiener SPÖ sich das gefallen lässt, verrät sie die Wiener Bevölkerung“, betont der Wiener FPÖ-Obmann.

