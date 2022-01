Petition: Handelsunternehmen fordern Bundesregierung zur sofortigen Aufhebung der 2G-Pflicht im Einzelhandel auf

Auf Initiative der WKÖ-Bundessparte Handel richten namhafte Handelsunternehmen aus ganz Österreich einen dringenden Appell an die Bundesregierung

Wien (OTS) - Zahlreiche namhafte Handelsunternehmen quer durch alle Branchen und deren Vermieter wandten sich heute mit einem gemeinsamen Appell an die Bundesregierung und forderten in einer Petition die sofortige Aufhebung der 2G-Pflicht im Einzelhandel. Denn: „Mit Ende des Lockdowns für Ungeimpfte und Einführung der Impfpflicht ist der Zeitpunkt gekommen, wo niemand mehr Verständnis für die Maßnahme aufbringt“, so Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und Initiator der Petition.

Die Petition im Wortlaut:

Als führende österreichische Handelsunternehmen fordern wir das Ende der 2G-Pflicht und damit das echte Ende des Teil-Lockdowns im Handel ab Dienstag, 1. Februar 2022.

✅ Der österreichische Handel beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter. Diese Zahl kann nur erhalten werden, wenn die 2G-Pflicht im Handel umgehend aufgehoben und wieder regulärer Geschäftsbetrieb ermöglicht wird.

✅ Der Handel ist sicher. Studien belegen, dass der Einkauf im österreichischen Handel virologisch nahezu unbedenklich und nicht Treiber der Pandemie war und ist. Der österreichische Handel fordert ab sofort ein rein fakten- und verursacherbasiertes Entscheiden der Bundesregierung. Viel zu oft wurde der Handel mit symbolischen Maßnahmen in seiner Erwerbsfreiheit eingeschränkt.

✅ Die allgemeine Impfpflicht tritt Anfang Februar in Kraft. Zusätzliche 2G-Kontrollen im Handel sind daher nicht mehr verhältnismäßig und somit verfassungswidrig.

✅ Wir fordern den Wegfall des Zwangs der für Handelsangestellte äußerst belastenden 2G-Kontrollen.

✅ Der österreichische Handel bekennt sich zu allen COVID-Schutzbestimmungen nach den geltenden Verordnungen des Gesundheitsministeriums. Solange es epidemiologisch erforderlich ist, gehört dazu selbstverständlich auch die FFP2-Maskenpflicht im Handel.

Dr. Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der WKÖ

Unterzeichnende Unternehmen in alphabetischer Reihenfolge:

