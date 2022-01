Dritte Amtsperiode für Ulrike Sych - Rektorin der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Wien (OTS) - Der Universitätsrat der mdw hat heute, den 28. Jänner 2022, die seit 1. Oktober 2015 amtierende Rektorin der mdw, Ulrike Sych, für eine weitere Amtsperiode wiederbestellt.

Stefan Zapotocky, Vorsitzender des Universitätsrats der mdw: „Der Universitätsrat der mdw hat in seiner heutigen Sitzung - nach vorhergehender Befassung des Senates - Frau Rektorin Mag.a Ulrike Sych einstimmig für eine dritte Periode bis zum 30.9.2027 als Rektorin der mdw gewählt und in ihrem Amt bestätigt. Frau Rektorin Mag.a Sych hat sich besondere Verdienste um die Positionierung der mdw als führende Universität für Musik und darstellende Kunst im internationalen Umfeld erworben. Gemeinsam mit ihrem Team konnten auch die durch die gegenwärtige Pandemie erforderlichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines qualitätsvollen Lehrbetriebes unserer Universität umfänglich gesetzt werden und große Projekte wie das neue "Future Art Lab" erfolgreich umgesetzt werden."

Ulrike Sych war vom Senat der mdw für die Wiederwahl vorgeschlagen worden. Die laufende Amtsperiode endet am 30. September 2023, die dritte Amtsperiode von Ulrike Sych als Rektorin der mdw beginnt damit am 1. Oktober 2023 und dauert bis 30. September 2027.

Über Ulrike Sych

Ulrike Sych ist Sängerin, Gesangspädagogin und seit Oktober 2015 Rektorin der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

Sie studierte Musikpädagogik mit den Hauptfächern Gesang und Klavier am Mozarteum Salzburg und setzte anschließend ihre Ausbildung zur Sängerin in New York und Italien fort. Der mdw gehört sie seit 1990 an. Neben ihren universitären Verpflichtungen entfaltete sie eine internationale Konzerttätigkeit und wurde 2011 vom Universitätsrat zur Vizerektorin für „Lehre und Frauenförderung“ der mdw gewählt. 2014 wechselte sie in das Ressort „zentrale Ressourcen“ und wurde Stellvertreterin des Rektors.

Basis für ihre Arbeit als Rektorin ist die Verknüpfung von Kunst, Wissenschaft und Pädagogik, Partizipation und Transparenz und eine offene und wertschätzende Kommunikation ebenso wie der unverhandelbare Grundsatz der Wahrung der Würde und Rechte von Menschen.

