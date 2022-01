„Heimat Fremde Heimat“: Gedenken an Oberwarter Attentat, Lungentransplantation während Corona und Soziale Rendite

Am 30. Jänner um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ajda Sticker präsentiert im ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 30. Jänner 2022, um 13.30 Uhr in ORF 2 u. a. folgende Beiträge:

Gedenken an Oberwarter Attentat

Vor 27 Jahren fand in Oberwart im Burgenland eines der schlimmsten rassistisch motivierten Verbrechen der Zweiten Republik statt. In der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 1995 wurden vier Volksgruppenangehörige der Roma durch eine Rohrbombe getötet. Heute versuchen Romnja und Roma wie Manuela Horvath, Leiterin des Roma-Pastoral der Diözese Eisenstadt, gegen das Vergessen dieses Attentats anzukämpfen. Mit Kindern und Jugendlichen setzt sie sich thematisch damit auseinander und geht der Frage nach, welchen Einfluss der Anschlag noch heute auf das Leben der jüngeren Generation der Volksgruppe hat. Ein Beitrag von Adriana Jurić.

Lungentransplantation während Corona

Seit zwei Jahren leben wir in einer weltweiten Pandemie, die für viele Menschen große Risiken birgt. Eine besonders gefährdete Gruppe stellen transplantierte Menschen dar. Durch Immunsuppressiva sind sie nicht nur anfälliger für eine Ansteckung durch das Virus, auch eine Impfung kann ihnen nur beschränkt Schutz bieten. Wie leben lungentransplantierte Menschen mit Migrationsbiografie während Corona? Welche Ängste, Gefahren und Wünsche beschäftigen sie? Samuel Mago berichtet.

Soziale Rendite

Soziale Unternehmen bemühen sich darum, soziale und ökologische Probleme aufzugreifen und sie mit unternehmerischen Mitteln zu lösen. „Derzeit gibt es österreichweit rund 2.500 solcher Unternehmen und es werden immer mehr“, berichtet der Sozialwirtschafter Peter Stepanek. Die meist sehr innovativen Start-ups leisten einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft, denn sie setzten dort an, wo es oft keine Unterstützung vom Staat gibt. So zum Beispiel auch die sogenannten „Shades Tours“, die alternative Stadttouren in Wien anbieten. Die Guides sind Obdachlose, Suchtkranke oder geflüchtete Menschen. Ajda Sticker berichtet.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at