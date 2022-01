Medizin-Aufsicht – Leichtfried kritisiert Mückstein für Bestellung einer Pharma-Lobbyistin zur obersten Aufsicht über Arzneimittel

„Geplante Postenbesetzung durch die Grünen völlig unverständlich und Wasser auf die Mühlen von Corona-Verschwörern“

Wien (OTS/SK) - Scharfe Kritik kommt von SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried an der geplanten Besetzung der Medizinmarktaufsicht der staatlichen Gesundheitsagentur AGES mit einer Vertreterin der Pharmabranche. „Dass ein Grüner Gesundheitsminister die Leitung dieses sensiblen Bereichs ausgerechnet einer Lobbyistin der Pharmabranche übergibt, ist wirklich nicht mehr zu verstehen. Die bisherigen Leiterinnen und Leiter der Medizinmarktaufsicht waren Expert*innen mit wissenschaftlichem und medizinischen Background“, so Leichtfried. Der SPÖ-Vizeklubchef sieht den Gesundheitsminister in der Verantwortung: „Schon wieder ein politischer Patzer des Ministers; es wäre gut, wenn die Regierung endlich einmal etwas zusammenbringt und nicht schon an einer normalen Ausschreibung scheitert. “ ****

Die Besetzung dieses heiklen Bereichs der Aufsicht über den Medizinmarkt mit einer Vertreterin der Pharmabranche sei auch angesichts eines aufgeheizten Klimas in Österreich wirklich nicht mehr zu verstehen. „Das ist ein klarer Interessenskonflikt. Und es ist Wasser auf die Mühlen von Verschwörungstheoretikern, die hinter Corona eine Verschwörung der Pharma-Industrie vermuten. Solche absurden Theorien und Mythen werden dann noch befeuert“, befürchtet Leichtfried. Die SPÖ werde jedenfalls eine parlamentarische Anfrage zum Bestellungsprozess einbringen, kündigt er an.

Zum Hintergrund: Die Medizinmarktaufsicht wurde 2006 gegründet und ist ein Geschäftsbereich der AGES. Die AGES Medizinmarktaufsicht ist für eine Vielzahl von Aufgaben in Zusammenhang mit der Arzneimittelzulassung, der klinischen Prüfung von Arzneimitteln und Medizinprodukten, der Pharmakovigilanz und Vigilanz im Bereich der Medizinprodukte und mit dem Inspektionswesen verantwortlich.

Auftraggeber und Eigentümer ist die Republik Österreich, vertreten durch das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Bisherige Leiter waren Dipl.Ing. Dr. Christa Wirthumer-Hoche (seit Oktober 2013), international anerkannte Expertin auf dem Gebiet der Arzneimittelzulassung und regulatorischen Angelegenheiten. Sie ist Gastdozentin an mehreren Universitäten und Trägerin des Großen Ehrenzeichens um die Verdienste der Republik Österreich. Davor, seit der Gründung 2006, war Univ.-Prof. Dr. Marcus Müllner Leiter der Aufsicht, ehemaliger Professor an der medizinischen Fakultät der Universität Wien. (Schluss) ah/up



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at