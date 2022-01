FPÖ – Kickl: Verkürzung der Grünen-Pass-Gültigkeit ist nur mehr ein schwarz-grüner Faschingsscherz

Nach Ansagen von Gesundheitskasse und Haslauer muss nun endgültig auch die Aufhebung des Impfzwangs kommen!

Wien (OTS) - Im Prinzip sei das alles nur mehr ein lächerlicher schwarz-grüner Faschingsscherz – nicht mehr, nicht weniger. Wenn heute erst die Gesundheitskasse eine Verschiebung der Frist um einen Monat einfordere, müsse man wohl davon ausgehen, dass eine Kommunikation mit Kasse und Mückstein nicht stattfinde. „Hier geht es nur mehr darum, dass unsere Bürger in die dritte Impfung getrieben werden, dann folgt die vierte, fünfte und sechste“, sagte heute FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kick.

Eine Woche vor dem Start der Semesterferien lassen der grüne Minister Mückstein und ÖVP-Kanzler Nehammer 500.000 Impfzertifikate vorzeitig auslaufen. Statt neun soll nun der Grüne Pass nur mehr sechs Monate gültig sein. „Wo weltweit trotz steigender Fallzahlen überlegt wird, den Grünen Pass abzuschaffen, zieht die schwarz-grüne Chaostruppe in unserem Land die Zügel an. Viele Familien stehen vor ihren bereits gebuchten Skiurlauben und müssen jetzt in Windeseile einen Impftermin bekommen, den sie wahrscheinlich gar nicht mehr wollen. Unverfrorener geht es eigentlich gar nicht mehr“, erklärte Kickl.

„Nach dem Ende für den Lockdown für Ungeimpfte am kommenden Montag und der gestrigen Forderung vom Salzburger ÖVP-Landeshauptmann in der ‚ZIB 2‘ für eine 3G-Regel im Handel und bei Dienstleistungen, muss nun endgültig auch die Aufhebung des Impfzwangs kommen. Es scheint so, als ob es in der ÖVP noch den einen oder anderen Realisten gibt. Mit der Abgehobenheit von Nehammer, Edtstadler und Co. wollen immer weniger in der eigenen Partei noch etwas zu tun haben. Die ÖVP zerbröselt und das ist gut so!“, betonte Kickl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at