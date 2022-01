Magische Eiskunst am Kitzsteinhorn

Mitte Jänner eröffnete am Kitzsteinhorn das ICE CAMP presented by Audi. Die Wunderwelt aus Schnee und Eis ist der Blickfang hoch oben über der Region Zell am See-Kaprun.

Kaprun (OTS) - Es ist bereits legendär: Das ICE CAMP presented by Audi auf dem sonnigen Plateau am Kitzsteinhorn auf 2.600 Meter Seehöhe, inmitten traumhafter Gletscherhänge. Die einzigartige Wunderwelt aus Schnee und Eis begeistert alle, die in der herrlichen Winterlandschaft des Kitzsteinhorns unterwegs sind.

Wunderwelt aus Schnee und Eis

Drei kunstvoll gestaltete Iglus mit je 12 Meter Durchmesser und ein großzügiges Sonnendeck laden zu einem Besuch ein. Im Inneren der Iglus schaffen kunstvolle Eisskulpturen, Lichtinstallationen und ein eindrucksvoll in Szene gesetzter Audi Q4 e-tron ein einzigartiges Ambiente. "Großes Staunen ist die Reaktion, wenn Gäste unser ICE CAMP zum ersten Mal besuchen. Das hochwertige Gesamtkunstwerk aus Eis und Schnee auf über 2.600 Meter Seehöhe übertrifft die Erwartungen", so Norbert Karlsböck, Vorstand der Gletscherbahnen Kaprun AG.

Rein aus Eis und Schnee hat das ICE CAMP-Team rund um Chris Geissler und Andi Tremschnig die drei Iglus errichtet. "Es war wieder eine ganz spezielle Herausforderung für unsere Mannschaft. Trotz teilweise schwieriger Witterungsverhältnisse ist es uns gelungen, das ICE CAMP in knapp achtwöchiger Bauzeit zu errichten", betont Andi Tremschnig, der in seiner 16. ICE CAMP Saison auf einen ganz besonderen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann und am Kitzsteinhorn längst den Beinamen "Captain Iglo" trägt. Die Eisblöcke für die künstlerische Ausgestaltung wurden aus der Eisdecke eines nahegelegenen Sees gewonnen.

Für das Konzept und die künstlerische Umsetzung konnte erneut der Kärntner Eiskünstler Max Seibald gewonnen werden. Der Eiskünstler widmet sich mit seiner architektonischen Komposition der herausfordernden Zeit der letzten Monate und ihrer Auswirkung auf den Menschen. "Gerade in Zeiten von Lockdowns, Freiheitsbeschränkungen, Berührungsangst und Social Distancing sehnt sich der Mensch nach einem Ort der Freiheit, Begegnung und Kommunikation. Aus den Wänden des turmähnlichen Baues schreiten Menschen. Sie begeben sich auf den höchsten Punkt, um sich den Blick für eine Neuorientierung zu verschaffen", so Max Seibald.

Eines der drei Iglus dient als Showroom der besonderen Art. Auf einem Eisbogen thront der neue Audi Q4 e-tron, der zukunftsweisend die spannende Welt der Elektromobilität verkörpert. Der Audi Q4 e-tron steht ebenso wie das Kitzsteinhorn für Innovationsgeist und höchste Qualitätsstandards verbunden mit einem nachhaltigen Umgang mit wertvollen Ressourcen. Bereits seit 2012 setzt man in enger und guter Partnerschaft das Kitzsteinhorn ICE CAMP presented by Audi um. Das ICE CAMP entsteht in knapp zwei Monaten und steht symbolhaft für den unendlichen Lebenskreislauf der Natur. Zu Winterbeginn wird aus vorhandenem Eis und Schnee mit viel Kreativität und Handarbeit ein Gesamtkunstwerk geschaffen. Mit der Schneeschmelze im Sommer nimmt sich die Natur das Gegebene dann wieder zurück.

Winterwanderung zum ICE CAMP

Winterwanderer können das ICE CAMP vom Alpincenter aus über einen ausgeschilderten Trail erreichen (ca. 30 Gehminuten) - jeden Mittwoch auch im Rahmen einer geführten Schneeschuh-Tour.

Gemeinsam sicher durch den Winter

Aktuell gilt die 2G-Regel (geimpft-genesen) für alle Gäste ab 12 Jahre sowie FFP2-Maskenpflicht. Details unter www.kitzsteinhorn.at/saftey

