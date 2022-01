Gewerkschaft vida: 3,3 Prozent mehr Lohn für Speditions- und LagereiarbeiterInnen

Wien. (OTS) - Für die über 40.000 ArbeiterInnen in den österreichischen Speditions- und Lagereibetrieben konnte die Gewerkschaft vida in den Kollektivvertragsverhandlungen mit dem Fachverband Spedition und Logistik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ein Plus in Höhe von 3,3 Prozent auf die Kollektivertragslöhne, Zulagen und Lehrlingseinkommen erreichen, gab Karl Delfs, Bundessekretär des vida-Fachbereichs Straße, bekannt. Der Abschluss gilt ab 1. April 2022 mit einer Laufzeit von einem Jahr.

„Die Beschäftigten leisten mit der Versorgung der Wirtschaft und der Bevölkerung einen großen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise. Das musste sich heuer auch in den Gehaltsanpassungen widerspiegeln“, zeigt sich Delfs zufrieden, dass Voll- und Teilzeitbeschäftigte sowie Lehrlinge 2022 auch einen steuerfreien Corona-Bonus in einer Höhe von bis zu 150 Euro erhalten werden.





