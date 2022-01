Junge ÖVP: Antisemitismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft!

Wir übernehmen als größte politische Jugendorganisation in Österreich Verantwortung, damit aus dem „Niemals vergessen“ auch ein „Nie wieder“ wird!

Wien (OTS) - „Es ist unsere Pflicht, jeglicher Form von Antisemitismus entschieden entgegenzutreten“, so Claudia Plakolm, Bundesobfrau der Jungen ÖVP, anlässlich des Internationalen Gedenktages an die Opfer des Holocausts. In den letzten Wochen kam es auf Corona-Demonstrationen immer wieder zu antisemitischen Zwischenfällen. So kursieren im Internet beispielsweise Bilder von Demo-Schildern mit Sprüchen wie “Impfen macht frei”. “Diese Holocaustverharmlosungen auf Demonstrationen sind brandgefährlich und auf das Schärfste zu verurteilen“, bekräftigt Plakolm, denn “Hass und Hetze haben in unserer Gesellschaft keinen Platz. Das Demonstrationsrecht darf niemals für die Verbreitung von solch abscheulichen Gedankengut missbraucht werden”.

Studien zeigen, dass Antisemitismus noch immer in Teilen der österreichischen Bevölkerung stark verankert ist. “Es liegt an uns, dass sich die Gräueltaten des Nationalsozialismus niemals wiederholen”, betont die Generalsekretärin der Jungen ÖVP Sabine Hanger. “Unsere Generation wird die letzte sein, für die ein direkter Austausch mit Überlebenden des Holocaust möglich ist und diese Chance müssen wir auch nutzen. Ziel muss es außerdem sein, dass jeder junge Mensch in Österreich im Rahmen seiner Schullaufbahn verpflichtend eine Gedenkstätte wie etwa das KZ Mauthausen besucht”.

Als größte politische Jugendorganisation Österreichs setzt sich die Junge ÖVP schon seit Jahren für eine aktive Gedenk- und Erinnerungspolitik ein. Neben Gedenkreisen nach Auschwitz-Birkenau, Yad Vashem und Mauthausen wird das dunkelste Kapitel der Geschichte Österreichs auch regelmäßig bei Veranstaltungen aufgearbeitet. „Wir übernehmen Verantwortung dafür, dass aus dem „Niemals vergessen“ auch ein „Nie wieder“ wird“, so Sabine Hanger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen & Kontakt

Junge ÖVP

Esther Salzmann

0664/4802418

esther.salzmann @ junge.oevp.at