Generali: Österreicher_innen sehen sich bei Nachhaltigkeit in der Pflicht

Knapp 80 Prozent der Menschen in Österreich achten auf Nachhaltigkeit bei der Energienutzung, Ernährung und beim Einkaufen, so das Ergebnis einer Generali Umfrage.

Wien (OTS) - Das Thema Nachhaltigkeit rückt nicht nur bei Unternehmen und der Politik mehr und mehr in den Mittelpunkt. Auch die Österreicher_innen beschäftigen sich zusehends mit dieser Thematik. Wie aus einer Erhebung der Generali Versicherung hervorgeht, achten knapp 80 Prozent der Befragten auf grünes Verhalten bei alltäglichen Aktivitäten wie beim Einkaufen und Heizen. Die Konsument_innen sehen sich selbst auch an erster Stelle, wenn es darum geht, wer für mehr Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft verantwortlich ist. An der repräsentativen Umfrage, die gemeinsam mit MindTake Research durchgeführt wurde, nahmen 2.015 Menschen ab 15 Jahren teil.

Generali CEO Gregor Pilgram: „Die Sicherung einer lebenswerten Zukunft ist eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam lösen können. Ich freue mich sehr, dass jede und jeder Einzelne seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten möchte. Auch wir als Unternehmen und Investorin sehen uns hier stark in der Pflicht. Verantwortungsvoll gegenüber unserer Umwelt, den Menschen und der Wirtschaft zu handeln, ist Teil unserer Unternehmensstrategie und spiegelt unsere Vision einer lebenslangen Partnerschaft wider.“

Wie sehr achten Österreicher_innen im Alltag auf Nachhaltigkeit?



1. Bei der Ernährung 79%

2. Beim Heizen 79%

3. Beim Einkaufen/Shoppen 78%

4. Bei der Freizeitgestaltung 69%

5. Bei der Fortbewegung 68%

6. Beim Reisen 60%

7. Bei der Geldanlage/Vorsorge 53%



79 Prozent der Befragten achten bei der Ernährung auf Nachhaltigkeit. Dieses Verhalten ist bei Frauen mit 83 Prozent signifikant höher als bei Männern mit 76 Prozent. Nach Altersgruppen ist die Bedeutung von Nachhaltigkeit bei den 60- bis 69-Jährigen mit 83 Prozent am höchsten und jene der 40- bis 49-Jährigen mit 75 Prozent am niedrigsten. Hoch ist dieses Bewusstsein beim Heizen und beim Einkaufen: Hier denken ebenfalls fast 80 Prozent an Nachhaltigkeit. Interessant ist dabei die Altersverteilung: Je älter die Befragten sind, desto höher ist die Achtsamkeit. Bei der Energienutzung steigt das „grüne“ Verhalten von 72 Prozent bei der jungen Generation (15 bis 29 Jahre) auf 86 Prozent bei den 60- bis 69-Jährigen an. Beim Shoppen achten ebenfalls die Jüngsten mit 73 Prozent deutlich weniger auf Nachhaltigkeit als die ältesten Befragten mit 83 Prozent.

Mehr als zwei Drittel der Menschen versuchen weiters, bei der Freizeitgestaltung und der Fortbewegung nachhaltig zu sein. Nachhaltigkeit beim Reisen ist für 60 Prozent der Befragten ein Thema und 53 Prozent setzen auf eine nachhaltige Geldanlage bzw. Vorsorge. Bei jungen Menschen unter 30 Jahren liegt dieser Wert sogar bei 57 Prozent.

Verbraucher_innen sehen sich bei der Nachhaltigkeit in der Pflicht

Auf die Frage, wer bei uns in der Gesellschaft für mehr Nachhaltigkeit verantwortlich ist, antwortet die Mehrheit mit „wir als Konsumenten“ (Mittelwert: 2,13), knapp gefolgt von den Unternehmen (Mittelwert: 2,21). Mit etwas Abstand dahinter liegt die Politik (Mittelwert: 2,42), gefolgt von Investoren (Mittelwert: 3,24). Anders sieht diese Einschätzung bei der jüngeren Generation sowie den Wiener_innen aus: Für die Altersgruppe der 15- bis 39-Jährigen sowie die Bewohner_innen der Bundeshauptstadt liegt die Hauptverantwortung bei den Unternehmen, gefolgt von den Konsument_innen und der Politik.

Einfluss der Corona-Pandemie auf gesellschaftliches Leben

Covid-19 hat ohne Zweifel Einfluss auf unser Leben genommen. 63 Prozent der Befragten geben an, dass ihnen die Gesundheit wichtiger geworden ist. Wesentlicher als für andere ist sie vor allem für Frauen (68 Prozent) und für 60- bis 69-Jährige. Für knapp die Hälfte der Befragten (48 Prozent) haben auch soziale Kontakte mit Freund_innen und Familie an Bedeutung gewonnen, insbesondere für die junge Generation (57 Prozent) und auch für Frauen (53 Prozent). Themen wie Lebensqualität, Arbeitsplatzsicherheit, Solidarität in der Gesellschaft, Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind für die Mehrheit der Menschen hingegen gleich wichtig geblieben wie vor der Corona-Pandemie.

Weiterführende Informationen zur Generali Umfrage finden Sie auf unserer Website .

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung ist die drittgrößte Versicherungsgesellschaft in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 70,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 vertreten. Mit über 72.000 Mitarbeiter_innen sowie 65,9 Millionen Kund_innen nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Treiber der Strategie der Generali. Ziel ist, ein lebenslanger Partner für alle Kund_innen zu sein und dank des einzigartigen Vertriebsnetzes innovative und personalisierte Lösungen zu bieten. In Österreich, Zentral- und Osteuropa und Russland ist die Generali Group über das Österreich, CEE & Russland Regional Office (Prag) in dreizehn Ländern aktiv und einer der drei größten Versicherer in der Region.



Rückfragen & Kontakt:

Generali Versicherung AG

Angelika Knap

Pressesprecherin

(01) 534 01-12443

presse.at @ generali.com

www.generali.at