Kaup-Hasler zum Tod von Ernst Stankovski: „Meister der hohen Kunst der Unterhaltung“

Wien (OTS) - „Mit Ernst Stankovski ist ein vielseitiger Bühnenkünstler von uns gegangen. Mit seinen Fernsehsendungen wie ‚Erkennen Sie die Melodie‘, seinen Kabarett-Programmen und natürlich seinen Theaterarbeiten an den großen Wiener Bühnen erreichte Stankovski große Popularität“, so Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zum Tod des 93-jährig verstorbenen Künstlers. „Der Schauspielkunst blieb Stankovski sein Leben lang treu – vom ersten Engagement 1946 am Theater in der Josefstadt bis zu Gastrollen in Film und Fernsehen im hohen Alter. Als Meister der hohen Kunst der Unterhaltung spielte er sich in die Herzen seines Publikums und bleibt so in bester Erinnerung.“

