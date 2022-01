Lemonplus: innovativ, ökologisch und frisch wie Zitrone

Wien (OTS) -



So präsentiert sich die Lemonplus Gebäudereinigung. Die beiden Geschäftsführer Mag. Oguzhan Köse und Mag. Mete Canli, kommen zusammengezählt auf über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Facility Services.



Vielseitiges Serviceangebot

Mit einem Serviceangebot und dem Fokus auf Qualitätsmanagement, das an die aktuellen Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden angepasst wurde, bringen die beiden Geschäftsführer nochmal frischen Wind in die Branche.

Innovation und Nachhaltigkeit in allen Bereichen

Ob Büroreinigung, Gebäudereinigung, Fensterreinigung, Grundreinigung, Desinfektion oder Winterdienst, mit dem Einsatz von ökologischen Reinigungsmitteln sowie innovativen und nachhaltigen Technologien sollen bei Lemonplus neue Qualitätsmaßstäbe gesetzt werden. Diese wollen die Geschäftsführer in alle Bereiche bei Lemonplus tragen. Aktuell wird an Konzepten gearbeitet, die vor allem das klassische Arbeitszeitmodell ablösen soll. So sollen Mitarbeiter*innen entlastet werden und bessere Bedingungen geboten werden.

“Auch hier wollen wir uns als zeitgemäße und attraktive Arbeitgeber einen Namen machen.” so Mag. Oguzhan Köse

Rückfragen & Kontakt:

+43 1 997 80 83

office @ lemonplus.at, www.lemonplus.at