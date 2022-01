AVISO: Donnerstag 27.01, 18:00, Heldenplatz: Niemals vergessen. Keine Relativierung des Holocaust!

Gedenkveranstaltung der überparteilichen Initiative Jetzt Zeichen Setzen zum Internationalen Holocaust-Gedenktag

Die Relativierung der Shoa, der schrecklichen Verbrechen des Nationalsozialismus, durch falsche Vergleiche darf nicht schweigend hingenommen werden. Bündnis Jetzt Zeichen Setzen

Wien (OTS) - “ Die Relativierung der Shoa, der schrecklichen Verbrechen des Nationalsozialismus, durch falsche Vergleiche darf nicht schweigend hingenommen werden. ”, sagt das überparteiliche Bündnis Jetzt Zeichen Setzen. Auch heuer veranstaltet das Bündnis am Internationalen Holocaust-Gedenktag eine Gedenkkundgebung am Heldenplatz.



Im Zuge der Gedenkveranstaltung werden unter anderem Videoprojektionen am Heldenplatz sowie an verschiedenen Orten Wiens gezeigt. In jenen sprechen Zeitzeug:innen und deren Enkel an markanten Orten Wiens darüber, was historisch und aktuell in unterschiedlichen Zusammenhängen passiert ist und was sie uns allen dazu mitgeben möchten. An folgenden Orten werden die Installationen zusätzlich in den Abendstunden zu sehen sein: Ceija Stojka Platz, Karl-Lueger-Platz, Rabensteig 8, Platz der Menschenrechte, Servitengasse, Ring Richtung Heldenplatz



VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.



Wann: Donnerstag, 27.01.2022, 18:00

Wo: Heldenplatz (Beim Burgtor)



Rückfragen & Kontakt:

Bündnis “Jetzt Zeichen Setzen”

Niki Kunrath

06645000799

kontakt @ jetztzeichensetzen.at