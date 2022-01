Pick & Barth wird zu P&B Agentur für Kommunikation

Neue Marke, selbe Qualität

Wien (OTS) - Pick & Barth Digital Strategies ist in den letzten zehn Jahren zu einer der renommiertesten Agenturen des Landes aufgestiegen. Seit dem Einstieg von Stefanie Grubich als geschäftsführende Gesellschafterin Anfang des Jahres firmiert das Unternehmen als P&B Agentur für Kommunikation.

“Unsere Agentur ist schon lange mehr als nur der Pick und der Barth - und unsere Kund*innen bekommen von uns schon lange mehr als nur Digital Strategies”, erklärt Managing Partner Yussi Pick den Markenrelaunch. P&B bleibt als Weiterentwicklung der 10-jährigen Tradition der Agentur bestehen. Die Abkürzung und das sich immer verändernde Ampersand bieten nun Platz für all das, was wir für und mit unseren Kund*innen leisten: PR & Branding, Public Affairs & Beratung, Punkt & Beistrich u.v.m.

“Neu sind Name und Marke, was bleibt sind die Qualität unserer Arbeit und die Leidenschaft für die Themen unserer Kund*innen”, so Stefanie Grubich.

In den letzten Jahren hat sich die Agentur auf wertebasierte Kommunikation spezialisiert. Das Team rund um Grubich und Pick betreut Kund*innen aus NGOs, Institutionen und Unternehmen - wie etwa die Wiener Linien oder die preisgekrönte Kampagne zur Entstigmatisierung psychischer Gesundheit #darüberredenwir.

P&B präsentiert sich ab jetzt in neuem Gewand auf www.pbagentur.at. Erreichbar ist die Agentur unter office@pbagentur.at und das Team unter NACHNAME@pbagentur.at.

Rückfragen & Kontakt:

Yussi Pick

+4369912641323

pick @ pbagentur.at