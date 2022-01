„Silvia kocht“-Spezialwoche mit Richard Rauch in der Steiermark: Haubenkoch trifft Almküche

Von 31. Jänner bis 4. Februar um 14.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „Haubenkoch trifft Almküche“ ist das Motto der Spezialwoche bei „Silvia kocht“! Von Montag, dem 31. Jänner, bis Donnerstag, den 3. Februar 2022, jeweils um 14.00 Uhr in ORF 2 bereiten bei „Silvia kocht“ jeweils eine Köchin oder ein Koch einer Almhütte der Schladming-Dachstein-Region und der steirische Vier-Hauben-Koch Richard Rauch ein Gericht zu. Silvia Schneider begrüßt u. a. Anna Rettenwender von der Sonnenalm, Jürgen Schrempf von der Sattelberghütte, Erika Schrempf in der Brandalm und Christoph Gürtler von der Oxenalm, die ihre „Almkulinarik“ präsentieren. Im Rahmen der „Almkulinarik by Richard Rauch“ in der Schladming-Dachstein-Region kommen Urlauberinnen und Urlauber in 15 bis 20 Hütten in den Genuss von Haubenküche in der Almhütte. Richard Rauch erarbeitet gemeinsam mit den Hüttenwirtinnen- und wirten spezielle Gerichte, mit der Idee dahinter, lokale Gerichte und regionale Produkte mit der Vier-Hauben-Küche zu verbinden. Richard Rauch erschafft außerdem mit einer Schwester Sonja in ihrem Restaurant eine eigene „kulinarische Welt“. Bereits seit mehr als 120 Jahren besteht das Wirtshaus, das nun durch die Geschwister neuen Schwung erlebt. Richard Rauch versteht es, Gourmets durch raffinierte Kreationen zu verblüffen oder mit klassischen Gerichten Erinnerungen an die alte Wirtshaustradition zu wecken. Ausgezeichnet mit vier Hauben und mehreren Sternen, bringt Richard Rauch Gerichte auf den Tisch, die nicht alltäglich sind. Inspiration dazu holt er sich aus der Natur und im eigenen Gewächshaus können Tomaten, Chilipflanzen, Beeren und Salate in aller Ruhe wachsen. Am Freitag ist Silvia Schneider „unterwegs in der Region Schladming-Dachstein“, wo sie u. a. auf der Wieslechalm mit Doris Schwarzkogler „Faschierte Laibchen vom Lamm mit Rote Rüben-Polenta und Sprossen“ zubereitet. Danach erkundet Silvia mit Mathias Schattleitner die Pisten der Region und genießt bei einer Kutschfahrt die winterliche Landschaft der Ramsau.

Die Köchinnen und Köche sowie die Gerichte der Spezialwoche:

Montag, 31. Jänner: Anna Rettenwender (Sonnenalm) bereitet „Zirbenparfait“ zu und Richard Rauch kocht „Gulasch vom Hirsch mit Paprikagurkerl und Wachtelei“.

Dienstag, 1. Februar: Jürgen Schrempf (Sattelberghütte) zeigt sein Rezept für einen „Ramsauer Hütteneintopf“ und Richard Rauch serviert „Lammkoteletts mit Paradeiser-Sardellen-Chutney“.

Mittwoch, 2. Februar: Erika Schrempf (Brandalm) kocht „Suppentopf mit Kräuterfarfel und Rindfleisch“ und Richard Rauch bereitet „Spinat-Misosuppe mit Kohlrabi“ zu.

Donnerstag, 3. Februar: Christoph Gürtler (Oxenalm) kredenzt „Lauwarmes Roastbeef mit Zitronen-Mayonnaise und Rucola“, Richard Rauch zeigt sein Rezept für „Schafkäse-Krapferl auf Chinakohl-Buchweizensalat“.

Freitag, 4. Februar: Silvia Schneider ist unterwegs in der Region Schladming-Dachstein. Die erste Station in der tief verschneiten Winterlandschaft ist die Wieslechalm. In der Küche wartet bereits Doris Schwarzkogler auf Silvia. Gemeinsam bereiten sie „Faschierte Laibchen vom Lamm mit Rote-Rüben-Polenta und Sprossen“ zu. Bevor es zum zweiten Gericht geht, erkundet Silvia die Pisten in der Region, in Begleitung von Mathias Schattleitner. Er kennt die Gegend wie seine Westentasche. Zwischen Dachstein und Niedere Tauern geht es die Planai hinab, dort wo sonst die Ski-Asse bei Slalom und Abfahrt um Medaillen kämpfen. Mit einem Gefälle von 52 Prozent gehört der Schlusshang zu den steilsten und anspruchsvollsten Pisten im alpinen Skizirkus. Das Highlight dabei ist der imposante Blick direkt auf den Ort Schladming. Nach so einer Abfahrt hat man sich etwas Deftiges verdient. Und so gibt es als zweites Gericht Ennstaler Kasnöcki mit Krautsalat. Zum Schluss wird es noch romantisch: Philipp Pitzer, gelernter Tischler, spannt die Noriker ein und Silvia kommt in den Genuss einer Kutschfahrt in der winterlichen Landschaft der Ramsau.

Silvia Schneider ist auch mit einer eigenen Kolumne in der ORF nachlese vertreten, ebenso findet man allmonatlich alle Rezepte und Tipps von „Silvia kocht“ sendungsbegleitend im neu gestalteten Beihefter. Alle Sendungen werden barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt und sind auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar. Der ORF TELETEXT bringt auf Seite 356 täglich die aktuellen Rezepte zur Sendung. ORF extra stellt für alle Hobbyköchinnen und -köche die Rezepte online bereit. Sendungsinfos sind auch unter tv.ORF.at/silviakocht abrufbar.

