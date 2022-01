Tag der offenen Tür in der Kulturgarage

Am 9. Februar öffnet das Kultur- und Veranstaltungszentrum in der Seestadt seine Pforten. Besucher*innen erwartet ein Blick hinter die Kulissen und ein Vorgeschmack auf Kulturhighlights.

Wien (OTS) - Theater, Musical, Kabarett, Ausstellungen und viel mehr: In der Kulturgarage der Wiener Volkshochschulen wartet auf die Seestädter*innen in Zukunft ein abwechslungsreiches Programm. Am 9. Februar können Interessierte von 11:00 bis 18:00 Uhr beim Tag der offenen Tür bereits vor der offiziellen Eröffnung einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ein Rundgang durchs Haus zeigt, was hinter der beeindruckenden Location steckt. Infos über die neu verbaute, moderne Technik, Kurzworkshops, eine Ausstellung der kleinen galerie und ein Programm für Kinder runden das Angebot ab. Ein Highlight ist ein Stück aus dem Musical „Dracula“, dargeboten von Musiker*innen des Ensembles. Am 24. Februar feiert dieser modern aufbereitete Musical-Klassiker in der Kulturgarage Premiere.

Um die Sicherheit aller Teilnehmer*innen zu gewährleisten gilt für die gesamte Veranstaltung 2G+ sowie Maskenpflicht. Die Führungen durchs Haus werden in Gruppen von maximal 25 Personen durchgeführt. Aufgrund der derzeitigen Situation wird um eine Anmeldung unter www.kulturgarage.at gebeten.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Nadja Pospisil

Mediensprecherin

Wiener Volkshochschulen

Tel.: 01/89 174-100 105

Mobil: 0699 189 177 58

E-Mail: nadja.pospisil @ vhs.at