Barbara Stöckl im Gespräch mit Katharina Straßer, Walter Hofer, Lilly Maier und Magic Christian

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 27. Jänner um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 27. Jänner 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 Schauspielerin und Sängerin Katharina Straßer, der langjährige Skisprung-Direktor Walter Hofer, Historikerin und Autorin Lilly Maier sowie Zauberkünstler Magic Christian zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Ich möchte angstfrei leben“, sagt die Schauspielerin und Sängerin Katharina Straßer, angesprochen auf den Titel ihres aktuellen Austropop-Bühnenprogramms. Das hat sie – in Anlehnung an den legendären Hansi-Lang-Hit – „Keine Angst!“ genannt. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erzählt die zweifache Mutter auch, wie es ihr in diesen angespannten Zeiten geht und was die Burn-out-Erkrankung ihres Ehemanns Thomas Stipsits für die Familie bedeutete.

Walter Hofer trug fast drei Jahrzehnte lang eine immense Verantwortung: Als Skisprung-Renndirektor der FIS hatte er in dieser gefährlichen Sportart stets auch zu entscheiden, ob die Bedingungen sicher sind. Nach seiner Pensionierung berät der gebürtige Kärntner nun den chinesischen Sportminister im Rahmen der Olympischen Winterspiele 2022. Außerdem hat er mit „An-Tin-Ji“ einen Liebesroman geschrieben, der in der Skisprungszene spielt.

Zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust ist Lilly Maier zu Gast. Die junge Historikerin mit dem Schwerpunkt Holocaust-Forschung fand ihre Berufung durch eine spezielle Begegnung. Als elfjähriges Mädchen lernte sie Arthur Kern kennen, der einst in derselben Wohnung wie sie gelebt hatte, bevor er vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs durch einen „Kindertransport“ ins Ausland gerettet wurde. Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ blickt die heute 29-Jährige auf dieses außergewöhnliche Aufeinandertreffen zurück.

Christian Stelzel, besser bekannt als Zauberkünstler Magic Christian, wurde 1945 in Mauthausen geboren. Er erzählt, wie es für ihn war, in der Nähe des ehemaligen Konzentrationslagers aufzuwachsen. Bereits als Kind fand er zur Zauberei. Es folgte eine internationale Karriere, in der er Hollywood-Legenden wie auch Könige zum Staunen brachte. Auch im Studio bei Barbara Stöckl gibt der mehrfache Weltmeister natürlich den einen oder anderen Zaubertrick zum Besten.

