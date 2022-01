Wiener Fortschrittskoalition fördert Projekte im Regenbogenmonat Juni

Vielfalt und Innovationskraft der Wiener LGBTIQ-Community wird gestärkt

Wien (OTS) - Mit der Einrichtung eines neuen Fördertopfes in Höhe von € 50.000,- wird die Förderung von innovativen Projekten und Veranstaltungen im Wiener Regenbogenmonat Juni 2022 ausgebaut.

„Wien ist Regenbogenhauptstadt und eine Stadt der Vielfalt! Diese Vielfalt ist die entscheidende Basis für eine weltoffene Gesellschaft und soll auch sichtbar sein. Hier ist der Regenbogenmonat eine ganz besondere Zeit in Wien. Ich freue mich bereits auf die zahlreichen Beiträge und Initiativen, die auf die Stärkung der Gleichstellung und Akzeptanz unterschiedlicher Lebensweisen hinweisen“, betont Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.

"Der Regenbogenmonat ist eine wichtige Zeit für die LGBTIQ-Community. Durch die Coronakrise ist ihre Sichtbarkeit zurückgegangen, doch dank der medialen Aufmerksamkeit im Regenbogenmonat können LGBTIQ-Vereine und -Initiativen ihre Themen in die Öffentlichkeit tragen und so ihre Anliegen sichtbar machen. Gerade in so herausfordernden Zeiten kommt es noch mehr auf Sichtbarkeit, Lebensfreude und Miteinander an. Wir wollen da bestmöglich unterstützen.", sagt Gemeinderätin Nicole Berger-Krotsch.

„Der Wiener Regenbogenmonat soll die Vielfalt unserer Regenbogenhauptstadt Wien zeigen. Er ist eine wichtige Plattform für Organisationen und Vereine, um gesellschaftspolitische Forderungen aus der LGBTIQ-Community zu platzieren – wie beispielsweise das in Österreich längst überfällige Verbot der Konversionstherapien oder die diskriminierungsfreie Blutspende“, so Gemeinderat Thomas Weber.

In den letzten Jahren haben neben der Regenbogenparade und dem Pride Village immer mehr Vereine, Unternehmen und Organisationen im Juni sowohl interne als auch öffentlichkeitswirksame Projekte und Veranstaltungen organisiert und das themenspezifische Angebot in Wien damit maßgeblich erweitert und bereichert. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 trug die Wiener Fensterl-Parade, unterstützt von der Stadt Wien, das Thema vom Rathausplatz ausgehend in alle Wiener Bezirke hinaus. Die starke Beteiligung an diesen Events, die Vielfalt der Aktionen und die Verankerung in der breiten Gesellschaft sind Ausdruck der immer größer werdenden Akzeptanz LGBTIQ-Menschen und -Themen gegenüber – und sie sind gleichzeitig auch ihr Motor.

Daher lädt die WASt-Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien – Bildung und Jugend interessierte Vereine, Organisationen und Initiativen ein, Event- und Veranstaltungskonzepte für den Wiener Regenbogenmonat Juni 2022 im Rahmen dieses Förderaufrufes bis 15.03.2022 einzureichen.

„Besonders willkommen sind Projekte, die die Wiener Regenbogenparade sinnvoll ergänzen, die Emanzipation und gleichberechtigte Teilhabe von LGBTIQ-Personen an der Gesellschaft oder Selbstbewusstsein und Sichtbarkeit von LGBTIQ-Personen steigern, die Begegnung und den Dialog von LGBTIQ-Personen mit der Gesamtbevölkerung fördern, das Thema in alle Wiener Bezirke hinaustragen, sich an LGBTIQ-Personen, Wiener*innen, Besucher*innen und Tourist*innen wenden oder LGBTIQ-Personen erreichen, die bisher wenig Berührungspunkte mit der LGBTIQ-Community hatten“, sagt Wolfgang Wilhelm, Leiter der WASt.

Die Einreichung von innovativen Projekten ist ausdrücklich erwünscht, die Stadt Wien geht von einer durchschnittlichen Förderhöhe von 1.000,- Euro bis 15.000,- Euro pro Projekt aus. In begründeten Einzelfällen sind auch kleinere oder größere Förderbeträge möglich. Infos und Einreichung unter:

https://www.wien.gv.at/menschen/queer/foerderungen/index.html

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Wilhelm

Leiter Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten (WASt)

T: +43 1 4000 81442

M: wolfgang.wilhelm @ wien.gv.at



Stephan Maier

Mediensprecher Vizebürgermeister Wiederkehr

T: +43 1 4000 83213

M: stephan.maier @ wien.gv.at