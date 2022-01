AVISO: ÖGB/AK-Pressekonferenz: Infiziert und arbeitsunfähig? COVID-19 als Berufskrankheit

Berufskrankheitenliste muss überarbeitet werden, um Betroffenen bestmögliche Chancen zu geben

Wien (OTS) - Müdigkeit, Erschöpfung und eingeschränkte Belastbarkeit, Kopfschmerzen, Atembeschwerden – und das monatelang nach einer überstandenen COVID-19 Infektion – Long COVID tritt bei bis zu zehn Prozent aller Betroffenen auf, zeigen aktuelle Daten. Trotzdem gilt eine Ansteckung mit COVID auch da, wo kein Homeoffice möglich ist, etwa im Handel, in der Gastronomie oder im produzierenden Bereich, nur in einzelnen Bereichen als Berufskrankheit. Das wirkt sich benachteiligend für Betroffene aus. Mit jedem Tag, an dem die Infektionen steigen, steigt auch die Anzahl jener Menschen, die an Folgeschäden leiden werden.

Was das konkret für das Berufsleben bedeutet, welche Überarbeitungen im Berufskrankheitsrecht notwendig sind und welche Krankheiten zusätzlich in die Berufskrankheitenliste aufgenommen werden müssen, klären der Österreichische Gewerkschaftsbund und die Arbeiterkammer im Pressegespräch.

Infiziert und arbeitsunfähig? COVID-19 als Berufskrankheit

Ingrid Reischl, Leitende Sekretärin des ÖGB, und Christoph Klein, Direktor der AK Wien und der Bundesarbeitskammer

Mittwoch, 02.02.2022, 13 Uhr

Ort: Riverbox, Johann-Böhm-Platz 1, 1020

