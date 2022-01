Infina launcht neue Immo Services Plattform

Innsbruck/Wien (OTS) - Die INFINA Credit Broker GmbH, der größte unabhängige Kreditvermittler in Österreich, forciert den Ausbau der Kreditplattform Profin. „Im zwanzigsten Jahr unseres Bestehens haben wir die modernste Form der Netzwerk-Kooperation geschaffen und bieten mit dem Roll-Out von Immo Services einzigartige digitale Zusatz-Services für unsere Partner“, verkündet Christoph Kirchmair, CEO von Infina. Das Unternehmen befindet sich seit über 10 Jahren auf Wachstumskurs und vermittelte allein in den letzten 3 Jahren ein Kreditvolumen von mehr als 4 Mrd. Euro an über 120 Kreditinstitute. Dabei wurde auch die Weiterentwicklung der Technologie in Richtung Plattformökonomie konsequent verfolgt. Seit 2018 wird Profin auch Corporate Vertriebspartnern (institutionelle Vertriebsorganisationen) als White-Label-Lösung zur Verfügung gestellt. Aktuell nutzen bereits fünf Corporate Partner dieses Angebot.



“Die Implementierung eines medienbruchfreien und auf die Kundenberatung fokussierten End-to-end Prozesses führte zu enormen Effizienzgewinnen und einem unvergleichbaren Kundenerlebnis”, so der Infina Chef, anlässlich einer Online-Konferenz mit den Infina Markenpartnern.



Ein Meilenstein ist Infina aber auch mit der Integration der Kreditinstitute auf der Plattform gelungen. Das bedeutet, dass Kreditinstitute Profin im gesamten Antragsprozess für den wechselseitigen Dokumentenaustausch und die Kommunikation einsetzen. Die Einreichung einer Finanzierung wurde damit für alle Prozessbeteiligten extremst vereinfacht, exakt nachvollziehbar und transparent gestaltet sowie sicherheitstechnisch massiv verbessert.

“Unser Ziel bestand darin, eine Kollaborationsplattform zu entwickeln, über die Nutzer oder Teams parallel gemeinsam am Endergebnis arbeiten” so der Infina Chef. Mit dieser Strategie positioniert sich Infina zunehmend als Technologieanbieter, weshalb auch bereits intensive Vorbereitungen zur Internationalisierung der Plattform Profin laufen. Infina ist mit Profin für neue, herausfordernde Marktbedingungen gerüstet und in der Lage neue Märkte zu erschließen.



Im Kernmarkt Österreich kann Infina nach dem Launch der neuen Dienstleistungs-Experten-Plattform Immo Services völlig neue Wachstumspotentiale heben. „Heute ist es erforderlich, seinen Kunden und Geschäftspartnern zusätzlich zur eigenen Kerndienstleistung moderne und kundenfreundliche Zusatzservices anzubieten. Wir streben ein integriertes Geschäftsmodell an, das Experten für Dienstleistungen rund um den Immobilienkauf digital vernetzt“, skizziert der Infina Chef. Im ersten Schritt wurden Kunden und Kreditinstitute als Nutzer in den digitalen Prozess integriert. In Phase zwei erfolgt jetzt die Aufnahme von ausgewählten Netzwerkpartnern, die den hohen Qualitätsanforderungen von Infina entsprechen.



In der neuesten Version der Plattform können neben Finanzierungsleads nun auch qualifizierte Anfragen für den Verkauf einer Immobilie, den Kauf einer Vorsorgewohnung, die juristische Vertragsprüfung/-erstellung oder den Abschluss einer Versicherung erfasst und weitergegeben werden. Aus Sicht des Kunden entsteht so eine Anlaufstelle rund um den Erwerb oder Verkauf einer Immobilie, denn Infina Immo Services verbindet die einzelnen Experten untereinander. Der Onboarding-Prozess neuer Netzwerkpartner wie auch die Leadweiterleitung erfolgen dabei komplett digital und ausschließlich im gesicherten IT-Umfeld der Plattform.



Das Angebot steht derzeit in den Marktsegmenten Finanzierung, Immobilie, Versicherung und Vertragsrecht zur Verfügung. Zu den Kooperationspartnern gehören Finanzdienstleister, Versicherungsberater, Immobilienexperten, Rechtsberater und sonstige Namhaftmacher. Damit der Kunde auch jeweils die Beratung durch einen entsprechenden Experten erhält, wurden klare Vorgaben und Qualitätsanforderungen aufgesetzt.



“Mit Immo Services bieten wir unseren Nutzern enorme Skalenvorteile, die sich aus der Kombination einer digitalen, vermittelnden Plattform und einer großen Anzahl an Netzwerkpartnern ergeben”, so der Infina Geschäftsführer Christoph Kirchmair.



Über Infina

Infina ist ein unabhängiges, österreichweit tätiges Beratungsunternehmen und der Wohnbau-Finanz-Experte für Immobilienfinanzierungen. Darüber hinaus betreibt Infina die Kreditplattform Profin. Kunden und Partner profitieren von der Größe von Infina im Markt und dem Anspruch, für jeden Kunden die passende Finanzierung zu finden.



Das Unternehmen wurde bereits im Jahr 2001 gegründet. Neben den beiden Standorten in Innsbruck und Wien nutzen derzeit mehr als 500 Vertriebspartner, davon 100 Verbundpartner sowie mehrere Corporate Partner, die Kreditplattform Profin für die Abwicklung und Aufbereitung von Finanzierungen. Infina ist über 100-mal vor Ort in ganz Österreich und hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Kreditgeschäft. Das Neugeschäftsvolumen im Jahr 2021 betrug mehr als 1,6 Milliarden Euro. Damit ist Infina Marktführer bei der freien und digitalen Vermittlung von privaten Immobilienfinanzierungen.



