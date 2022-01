Österreich glänzt in der EU-weiten Zertifizierung von Sicherheitsfachpersonal

Semesterstart für den TÜV Austria Zertifikatslehrgang für Personenschützer:innen:

Behördennahe und Klienten zentrierte Eliteausbildungsmaßnahmen gehören zu den Stärken der CAMPUS Security & Training Group GmbH. Mit Semesterstart 2022 zur zertifizierten Fachkraft für Personenschutz lanciert das Unternehmen neue Meilensteine im Ausbildungscurriculum.



Die CAMPUS Security & Training Group GmbH positioniert in regelmäßigen Abständen ein Ausrufezeichen in der operativen Sicherheitsthematik und so geht die Expansion des österreichischen Unternehmens auch in diesem Jahr innerhalb der D-A-CH Region unvermindert weiter.

Mehr noch: Mit dem Curriculum und der TÜV Austria GmbH als Partner und Neutralitätsschleife in der Fachausbildung erweitert das Unternehmen nicht nur seinen internen potenziellen Kundenkreis, das Unternehmen gilt als erste Anlaufstelle für Personenschutz, Schutz exponierter Familien und der Vorstandsicherheit, wenn operative Maßnahmen oder Absolventen dieser Eliteausbildung gesucht werden.

Das Projekt besticht insbesondere durch die TÜV-Zertifizierung, dem höchsten Human Ressource Anerkennungsgrad in Personalabteilungen und dem europäischen Qualitätssicherungsrahmen nach EN ISO.

Das Team von Dr. Franz Wulz, Kommandant und Geschäftsführer der CAMPUS Security & Training Group GmbH, hat bis zur letzten Minute an der Optimierung des neuen Ausbildungscurriculum gearbeitet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Selbst kritische Betrachter mussten zugeben, dass sich diese Personenschutzausbildung weit von den Konkurrenzprodukten im EU-Rahmen positiv abhebt.



