FedEx und Microsoft kündigen neue plattformübergreifende Logistiklösung für E-Commerce an

Memphis, Tennessee und Redmond, Washington (ots/PRNewswire) - Neues Angebot zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Händler im E-Commerce durch Verbesserung der Kundenbindung und Bereitstellung verbesserter Versandoptionen

FedEx Corp. (NYSE: FDX) und Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) haben am Montag die neue Lösung im Rahmen ihrer mehrjährigen Zusammenarbeit zur Transformation von Handel, Lieferketten und Logistik angekündigt. FedEx und Microsoft werden die Netzwerkintelligenz von FedEx mit den Funktionen von Microsoft Dynamics 365 kombinieren und eine plattformübergreifende „Logistik als Dienstleistung" für Einzelhändler, Händler und Marken einführen.

Beide Unternehmen haben die Vision, Handelserlebnisse für Unternehmen neu zu gestalten, damit sie ihren Verbrauchern besser integrierte Einkaufsmöglichkeiten sowie schnellere und effizientere Lieferungen bieten können. In der heutigen Welt der Just-in-time-Lieferketten sind weltweiter Handel und beschleunigtes E-Commerce-Wachstum, Geschwindigkeit, Flexibilität und Sichtbarkeit von entscheidender Bedeutung. Die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden haben sich in allen Branchen verändert. Gemeinsam nutzen FedEx und Microsoft Tools wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um neue Erkenntnisse aus den 17 Millionen Paketen zu gewinnen, die täglich das FedEx-Netzwerk durchlaufen, und so den Marken dabei zu helfen, bessere Kundenerlebnisse zu bieten.

Plattformübergreifend, Logistik als Servicelösung für Marken Die Unternehmen kündigten die Einführung einer einzigartigen Datenintegration an, die die Erkenntnisse von FedEx mit der Produktlinie intelligenter Geschäftsanwendungen, Dynamics 365, zusammenführt, um Marken den Zugang zu neuen Informationen und Funktionen zu erleichtern und Kundenbestellungen besser auszuführen, zu versenden und zu verwalten und sich gleichzeitig einfach in ihre bestehenden E-Commerce-Plattformen zu integrieren. Dieser plattformübergreifende Ansatz unterstützt Marken bei der Bereitstellung moderner, hochwertiger Erlebnisse direkt für ihre Kunden. Dazu gehören unter anderem eine schnellere, kosteneffizientere Bereitstellung, Statuskommunikation in Echtzeit und eine bequeme, reibungslose Rücksendung mit etwa 60.000 Abgabestellen und drucklosen QR-Codes. Für Marken, die einem erhöhten Druck ausgesetzt sind, für Kundenbindung zu sorgen und gleichzeitig höhere Auftragsvolumina zu verwalten, eine kosteneffiziente Erfüllung sicherzustellen und die Anzahl kostspieliger Kundendienstanrufe zu reduzieren, bietet diese neue Technologie eine beispiellose Gelegenheit, bestehende Aufzeichnungssysteme zu nutzen, die Abwicklung zu optimieren und ihre Aufträge mit größerer Präzision zu erfüllen, während ihnen gleichzeitig eine umfassendere Übersicht über ihre Kunden geboten wird.

„Vor fast zwei Jahren haben wir uns mit Microsoft zusammengeschlossen, um das Commerce-Ökosystem zu transformieren", so Raj Subramaniam, Präsident und COO von FedEx Corp. „In dieser Zeit haben wir bedeutende Fortschritte erzielt und nutzen die Microsoft Azure-Technologie mit unserer FedEx Surround-Lösung, die wichtige Unterstützung bei der Ermöglichung einer erweiterten Überwachung von zeitkritischen Eilsendungen bietet. In dieser nächsten Phase unserer Zusammenarbeit werden wir die unübertroffenen Erkenntnisse aus der Lieferkette des FedEx-Netzwerks weiter mit der Microsoft Cloud verbinden, um das E-Commerce-Erlebnis für Marken, Händler und Verbraucher zu verbessern."

Dynamics 365 Intelligent Order Management verwendet Daten und KI, um eine kanalübergreifende Order-Management-Anwendung zu erstellen, die sich in bestehende Enterprise-Resource-Planning (ERP)- und Customer-Relationship-Management (CRM)-Systeme integrieren lässt und ein Ökosystem aus anderen Bestellquellensystemen wie Online-E-Commerce-Marktplätzen, mobilen Apps und Social Commerce neben traditionellen Bestellkanälen wie elektronischem Datenaustausch (EDI) oder stationäre Verkaufsorte nutzen kann. Die Plattform ist mit vorgefertigten Konnektoren zu den führenden Tools ausgestattet, die die Marken bereits für Auftragseingänge in verschiedenen Kanälen, für die kanalübergreifende Auftragserfüllung und -lieferung sowie für die regelbasierte Auftragsorchestrierung in einer Low-Code/No-Code-Umgebung verwenden, in der KI und maschinelles Lernen genutzt wird. In Verbindung mit Daten und Transparenz im FedEx-Netzwerk wollen die beiden Firmen andere Unternehmen mit neuen, innovativen Wegen bei einer besseren Kundenbetreuung unterstützen.

„Es ist klarer denn je, wie wichtig eine belastbare Lieferkette für den Erfolg eines Unternehmens in der modernen Wirtschaft ist", erklärte Satya Nadella, Vorsitzender und CEO von Microsoft. „Wir bringen Daten und Erkenntnisse aus dem FedEx-Netzwerk mit der Microsoft Cloud zusammen, zunächst einmal mit Dynamics 365, um die Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre digitale Transformation über ihre Geschäftsabläufe hinweg zu beschleunigen, damit sie ihren Kunden besser integrierte Einkaufsmöglichkeiten und schnellere, effizientere Lieferungen bieten können."

Mehr Transparenz in der Logistiklieferkette für alle Branchen FedEx und Microsoft haben sich im Mai 2020 zusammengeschlossen, um den Unternehmen einen besseren Wettbewerb im heutigen zunehmend digitalen Handelssektor zu ermöglichen. Die Pandemie hat die allgemeine Akzeptanz des Online-Handels und die digitale Transformation der Unternehmen aller Größen drastisch beschleunigt. Vor der Pandemie prognostizierte FedEx, dass der Paketmarkt in den USA bis zum Kalenderjahr 2026 100 Millionen Pakete pro Tag erreichen werde. Diese Zahl wird nun voraussichtlich vier Jahre früher als erwartet erreicht und bereits 2022 auf 110 Millionen Pakete pro Tag anwachsen. 86 % dieses Wachstums werden voraussichtlich aus dem E-Commerce kommen.

FedEx Surround, die erste kundenorientierte Lösung von FedEx, die mit der Microsoft Azure Cloud-Technologie entwickelt wurde, ist ein Beweis für das innovative Potenzial der Zusammenarbeit und die unmittelbaren Auswirkungen auf die Verwendung von Daten in der Logistik. Die FedEx Surround-Plattform wurde entwickelt, um die Millionen von Datenpunkten im FedEx-Netzwerk zu nutzen und stützt sich auf KI, maschinelles Lernen und Analyselösungen, um das Risiko für FedEx-Pakete entlang einer Zustellroute proaktiv zu überwachen – beispielsweise bei wetter- oder verkehrsbedingten Verzögerungen. Diese nahezu in Echtzeit verfügbaren Informationen geben den Kunden Einblick in den Zustand ihrer Lieferkette und ermöglichen es ihnen, Instandsetzungen und Alternativen, die FedEx bei der Durchführung einer Lieferung unterstützen können, proaktiv zu planen.

FedEx Surround wurde im Dezember 2020 eingesetzt und war maßgeblich am Transport des COVID-19-Impfstoffs beteiligt. Die Plattform ermöglichte es FedEx, die Überwachung dieses signifikanten Anstiegs an Eilsendungen zu verwalten.

Verfügbarkeit Die nahtlose Datenintegration von FedEx mit der Produktlinie intelligenter Geschäftsanwendungen Dynamics 365 wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 für Kunden in den USA verfügbar sein.

Informationen zu FedEx Corp. FedEx Corp. (NYSE: FDX) bietet Kunden und Unternehmen weltweit ein breitgefächertes Portfolio an Transport-, E-Commerce- und Geschäftsdiensten. Das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 90 Milliarden USD bietet integrierte Geschäftslösungen über Betriebsgesellschaften, die gemeinsam konkurrieren, kooperativ operieren und unter der angesehenen Marke FedEx digital innovativ sind. FedEx gehört zu den weltweit am meisten geschätzten und vertrauenswürdigen Arbeitgebern und inspiriert seine mehr als 600.000 Teammitglieder dazu, sich weiterhin auf Sicherheit, die höchsten ethischen und professionellen Standards und die Bedürfnisse ihrer Kunden und Gemeinschaften zu konzentrieren. FedEx setzt sich dafür ein, Menschen und Möglichkeiten auf der ganzen Welt verantwortungsvoll und einfallsreich zu vernetzen. Ziel ist es, bis 2040 klimaneutral zu arbeiten. Weitere Informationen finden Sie auf about.fedex.com.

Informationen zu Microsoft Microsoft (Nasdaq „MSFT" @microsoft) ermöglicht die digitale Transformation für das Zeitalter einer intelligenten Cloud und einer intelligenten Edge. Ziel des Unternehmens ist es, jeden Menschen und jede Organisation auf der Welt zu befähigen, mehr zu erreichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, beispielsweise Aussagen, die sich auf die Ansichten der FedEx- und Microsoft-Geschäftsleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und der finanziellen Leistung beziehen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen, denen Begriffe wie „wird", „kann", „könnte", „würde", „sollte", „glaubt", „erwartet", „sieht vor", „plant", „schätzt", „hat das Ziel", „hat vor", „beabsichtigt" oder ähnliche Ausdrücke vorkommen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den historischen Erfahrungen oder von zukünftigen Ergebnissen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Zu den potenziellen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem die Wachstumsrate des zukünftigen E-Commerce und unsere Fähigkeit, im E-Commerce-Markt erfolgreich zu konkurrieren, unsere Fähigkeit, E-Commerce-Lösungen im erwarteten Zeitraum erfolgreich einzuführen, die Kundenakzeptanz der FedEx Surround-Plattform und andere Faktoren, die in den jeweiligen Pressemitteilungen und Einreichungen von FedEx Corp. und Microsoft bei der Securities and Exchange Commission zu finden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für das Datum, an dem sie getroffen werden. FedEx und Microsoft übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

