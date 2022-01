Aucnet tritt dem globalen Konsortium zur Standardisierung der Mobilitäts-Blockchain „MOBI" bei

Tokio (ots/PRNewswire) - Aucnet Inc. (im Folgenden „Aucnet") mit Sitz in Tokio, Japan, gab bekannt, dass das Unternehmen der Mobility Open Blockchain Initiative (im Folgenden „MOBI") mit Sitz in Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien beigetreten ist, einem globalen gemeinnützigen Konsortium, das Blockchain-basierte Technologien und Standards für die Mobilität der nächsten Generation entwickelt. Durch seine Beteiligung an MOBI möchte Aucnet einen Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft leisten, indem es kreislauffähige Vertriebsplattformen für Elektrofahrzeuge und deren Batterien entwickelt.

Aucnet startete 1985 die weltweit erste virtuelle Gebrauchtwagenauktion in Echtzeit. Basierend auf seiner Philosophie „Shaping the Future of Commerce" hat Aucnet über Gebrauchtwagen hinaus expandiert und Vertriebsplattformen nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft für eine Vielzahl von Branchen geschaffen, darunter digitale Produkte, Motorräder, Luxusmarkenartikel, Blumen und Medizinprodukte. Um die sichere Abwicklung von Ferntransaktionen zu ermöglichen, hat Aucnet für jede seiner Produktlinien branchenführende De-facto-Standardinspektions- und Klassifizierungssysteme entwickelt. Im Automobilgeschäft prüft und bewertet Aucnet über seine Tochtergesellschaft AIS Inc., die mit Investitionen von Toyota, Honda, Nissan, Mazda und Subaru gegründet wurde, jedes Jahr mehr als eine Million Gebrauchtwagen.

Die 2018 gegründete MOBI ist ein globaler, gemeinnütziger Zusammenschluss von mehr als 100 Unternehmen und Organisationen, darunter die weltweit größten Fahrzeughersteller sowie Start-ups, NGOs, Verkehrsbetriebe, Versicherer, Mautstraßenanbieter, führende Unternehmen aus dem Bereich Smart City und Technologieunternehmen. MOBI hat es sich zur Aufgabe gemacht, Standards zu schaffen und die digitale Infrastruktur für vernetzte Fahrzeuge und IoT-Handel aufzubauen, um die Einführung von Blockchain/DLT zu beschleunigen und den Verkehr effizienter, gerechter, dezentraler und nachhaltiger zu gestalten.

Im Jahr 2021 gab es auf dem Markt für Neufahrzeuge eine noch nie dagewesene Verlagerung hin zu Elektrofahrzeugen – zahlreiche Fahrzeughersteller und Regierungen haben sich verpflichtet, die Verbreitung von Elektrofahrzeugen voranzutreiben. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren fortsetzen und in naher Zukunft auch auf den Gebrauchtwagenmarkt übergreifen wird. MOBI bietet Aucnet die Möglichkeit, mit führenden Organisationen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um bei der Entwicklung von Inspektionstechnologien und Vertriebsplattformen nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft für Elektrofahrzeuge und deren Batterien an vorderster Front mitzuwirken. Die Systeme von Aucnet werden transparente Transaktionen von gebrauchten Elektrofahrzeugen erleichtern, die effiziente Wiederverwendung von Lithium-Ionen-Batterien ermöglichen und damit zur Erreichung der von den Vereinten Nationen aufgestellten Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) beitragen.

- MOBI-Übersicht

Name der Organisation: Mobility Open Blockchain Initiative

Gegründet: 2. Mai 2018

Hauptsitz: Los Angeles, Kalifornien, USA

Repräsentanten: Chris Ballinger, Tram Vo

URL: https://dlt.mobi/

- Aucnet-Profil

Name der Firma: Aucnet Inc.

Hauptsitz: 2-5-8 Kita-Aoyama, Minato-ku, Tokio 107-8349, Japan

Repräsentanten: Kiyotaka Fujisaki, Vorsitzender und CEO; Shinichiro Fujisaki, Präsident und COO

Gegründet: 29. Juni 1985

Kapital: 1.765 Millionen Yen (zum 31. Dezember 2020)

Konsolidierter Umsatz: 24.078 Millionen Yen (Steuerjahr bis Dezember 2020)

Anzahl der konsolidierten Mitarbeiter: 821 (zum 31. Dezember 2020)

Geschäftsübersicht: Informationsbasierte Vertriebsunterstützungsdienste wie Hosting und Betrieb von Auktionen über das Internet

Börseninformationen: First Section of the Tokyo Stock Exchange (Securities Code: 3964)

URL: https://www.aucnet.co.jp/

SDG-Politik https://www.aucnet.co.jp/SDGs/en/

Rückfragen & Kontakt:

Kiyoshi Koya,

Yuki Arai,

and Motoki Yokota,

General Planning Office,

Aucnet Inc.,

Tel.: +81-3-6440-2530,

E-Mail: request_e @ ns.aucnet.co.jp