In Unternehmen auch Ungeimpfte willkommen

Firmenbündnis widerspricht Arbeitsminister Kocher

Linz (OTS) - Arbeitsminister Kocher hat in einem Interview behauptet, dass immer mehr Unternehmen nur geimpfte Mitarbeiter möchten. Dagegen wehrt sich das Unternehmer-Bündnis “Wir EMUs”, das rund 700 österreichische Firmen repräsentiert. “Wir stehen für eine gemeinschaftliche Haltung in der Gesellschaft sowie für eine freie Impfentscheidung”, so der Oberösterreicher Bernhard Costa, Sprecher von “Wir EMUs”. “Wir lehnen Diskriminierung am Arbeitsplatz aufs Schärfste ab und verwehren uns gegen jeden Spaltungsversuch."

