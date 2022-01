ORF III am Mittwoch: Gesundheitsdoppel zu Omikron, Impfung und Medikamenten in „MERYNS sprechzimmer“ und „treffpunkt medizin“

Außerdem: „Heimat Österreich“-Premiere „Winter im Mürztal“, „Landleben“-Doppel mit neuer Doku „Zwischen Dachstein und Grimming“, „DialogForum“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information setzt am Mittwoch, dem 26. Jänner 2022, seinen umfangreichen Schwerpunkt zum Thema Impfung fort und diskutiert um 22.30 Uhr in „MERYNS sprechzimmer“ über „Impfen: Nutzen ohne Nebenwirkungen?“. Danach geht es mit der „treffpunkt medizin“-Neuproduktion „Omikron, Impfung, Medikamente:

Ihre Fragen, ExpertInnen antworten“ weiter. Bereits im Hauptabend steht die „Heimat Österreich“-Premiere „Winter im Mürztal“ auf dem Programm, gefolgt von der „Landleben“-Neuproduktion „Zwischen Dachstein und Grimming“.

Den ORF-III-Programmabend am Mittwoch läutet die „Heimat Österreich“-Premiere „Winter im Mürztal“ (20.15 Uhr) ein: Wolfgang Winkler porträtiert in dieser Doku Menschen dieser Alpenregion und erzählt, wie sie die kalte Jahreszeit erleben: Matthias und Ursula Perner vom Gaisschlager Hof, in deren Mühle am Wochenende noch gemahlen wird, Hüttenwirt Johannes Wegenstein vom Roseggerhaus auf 1.600 Metern Höhe, Hubert und Maria vom Bergbauernhof Kamsker, Ochnerbauer Fritz Illmaier mit seinen Hochlandrindern sowie Familie Feichtenhof vom Bergbauernhof Hohenberg. Außerdem gibt der Film einen Einblick in die alten Sägetechniken im alten Sägewerk im Kindtalgraben und in die Almsennerei der Familie Bayer auf der Lurgbauerhütte.

Anschließend zeigt eine weitere Neuproduktion das „Landleben:

Zwischen Dachstein und Grimming“ (21.05 Uhr): Schladming, Dachstein, Totes Gebirge – kaum eine Region umschließt so viele alpine Kultorte wie das Ennstal. Alfred Ninaus porträtiert in dem Film dieses ikonische Tal und seine bergbäuerliche Bevölkerung. Die harten, kargen Winter hier machen den Menschen das Leben schwer, aber die Natur entschädigt sie mit einem herrlichen Panoramablick auf über 2.000 Metern, mit klarer Luft und mit dem Gefühl, im Einklang mit der Schöpfung zu leben. Der Film zeigt, was diese Region einmal war, bevor hier mit großen Schritten der Skitourismus Einzug gehalten hat. Um 21.55 Uhr geht es mit „Landleben: Mürztaler Waldgeschichten“ weiter.

Das ORF-III-Gesundheitsdoppel startet um 22.30 Uhr mit einer neuen Ausgabe von „MERYNS sprechzimmer“ zum Thema „Impfen: Nutzen ohne Nebenwirkungen?“. Im Zentrum der Sendung stehen die Fragen des Publikums in Bezug auf Impfstoffe, ihren Nutzen, aber auch ihre potenziellen Nebenwirkungen. Welche Risiko-Nutzen-Rechnung die Wissenschaft aufstellt und was das für den Einzelnen bedeutet, erörtert ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn mit Sigrid Pilz, Wiener Patientenanwältin, und Gerald Gartlehner, Leiter des Departments für Evidenzbasierte Medizin und Evaluation an der Donau-Universität Krems. Um 23.20 steht mit „Omikron, Impfung, Medikamente: Ihre Fragen, ExpertInnen antworten“ eine neue „treffpunkt medizin“-Sendung auf dem Programm. Der Abend schließt um 0.05 Uhr mit dem „DialogForum: Was kommt 2022?“.

