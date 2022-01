Der Countdown läuft: Noch eine Woche bis zum Start der „Soko Linz“

Neue ORF/ZDF-Krimiserie mit Stemberger und Gawlowski ab 1. Februar in ORF 1

Wien (OTS) - 86 Drehtage mit mehr als 1.000 Darsteller/innen und Kompars/innen an 62 Motiven liegen hinter dem Produktionsteam. Rund 580 spannende Fernsehminuten und 13 herausfordernde Fälle stehen dem TV-Publikum bevor: Eine Woche noch, bis das neueste Mitglied der ORF/ZDF-„Soko“-Familie an den Start geht und ab 1. Februar 2022 in Linz für Recht und Ordnung sorgt. Von der aufstrebenden Linzer Technikbranche bis ins Obdachlosenmilieu, zwischen Zeugenschutzprogramm und Serienkillerfahndung: In 13 grenzüberschreitenden Fällen ermittelt das österreichisch-deutsche Team des Polizeikooperationszentrums „Soko Linz“ um Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski in der modern-urbanen oberösterreichischen Hauptstadt immer Dienstag um 20.15 Uhr in ORF 1.

Verstärkt wird das Duo Katharina Stemberger (als erfahrene und resolute Chefinspektorin Johanna „Joe“ Haizinger) und Daniel Gawlowski (als ruhiger und bedachter Kriminalhauptkommissar Ben Halberg) von Anna Hausburg (als junge Chefin und Kriminalhauptkommissarin Nele Oldendorf), Alexander Pschill (als gewissenhafter Gerichtsmediziner Richard „Richie“ Vitek) und Damyan Andreev (als aufgeweckter Kommissariatsassistent Aleks Malenov). Mit dabei sind auch die in Oberösterreich aufgewachsene Miriam Hie (als Yara Nejem, Facility-Managerin und heimliche Chefin des Kommissariats) sowie die Linzerin Paula Hainberger (als Bens Tochter Emilia Ertl).

Regie bei der ersten Staffel der neuen ORF/ZDF-Krimiserie, die von Mai bis September 2021 in Linz und Umgebung gedreht worden ist, führten Markus Engel, Martin Kinkel und Claudia Jüptner-Jonstorff nach Drehbüchern von Alrun Fichtenbauer, Harald Haller, Ralph Werner, Hermann Schmid, Thomas Weingartner und Stefan Hafner, Nicola Dörper, Hubert Eckert sowie Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann und Roland Heep. „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung vom Land Oberösterreich.

Headautorin Alrun Fichtenbauer: „Echte Menschen, mit ihren Eigenheiten und Alltagsproblemen“

„Das Besondere an der ,Soko Linz‘ ist für mich das interessante Figurenensemble: Unsere Ermittlerinnen und Ermittler sind echte Menschen, mit ihren Eigenheiten und Alltagsproblemen, die an ganz verschiedenen Punkten im Leben stehen, die einander dennoch lieben, aber auch oft genug miteinander streiten – und bei all dem ihre Arbeit nie vergessen. Als Headautorin war es nicht nur meine Aufgabe, diese Figuren zu entwickeln, sondern auch eine Herausforderung, sie über die ganze Staffel hinweg in einer guten Balance zu halten und einen Überblick über ihre Leben zu bewahren. Wie bei jeder TV-Serie sind die einzelnen Episoden zuerst in den Köpfen und auf den Laptops von uns Autorinnen und Autoren entstanden; über Monate hinweg haben wir unsere Drehbücher mit viel Leidenschaft erarbeitet. So haben wir die Grundlage für spannende, emotional berührende Krimis geschaffen, die der vielseitigen Stadt Linz gerecht werden.“

Regisseur Markus Engel: „Ein gängiges Format in einem neuen Licht“

„Es war mir wichtig, dass die neue ,Soko‘ die Stimmung, das Gefühl und die Atmosphäre der Stadt widerspiegelt, in der sie spielt. Linz ist ein Mix aus altem Stahl und den innovativen Start-ups rund um die Tabakfabrik, der Heimat unseres neuen Kommissariats. Diese Unterschiedlichkeit wollte ich unbedingt einfangen. Unsere Bildsprache ist daher voller Brüche, authentisch und bewegt. Das Neue an unserer ,Soko‘ ist neben diesen visuellen Aspekten der Fokus auf die emotionale Komponente aller Geschichten. Denn in Wahrheit geht es bei der ,Soko Linz‘ nicht nur um den Fall, sondern vor allem um die Menschen, die diese Welt bevölkern. Es geht neben den Ermittler/innen um die Opfer, die Verdächtigen und auch die Täter/innen, die ich stets realistisch und nachvollziehbar zeichnen wollte. Ich wollte so eine Serie erschaffen, die im besten Sinne des Wortes ,gelebt‘ wirkt. Ich habe versucht, ,Soko Linz‘ zu einer emotionalen, mitreißenden Serie voller Brüche zu machen, die das gängige Format weiterführt und doch in einem neuen Licht erscheinen lässt.“

Die „Soko Linz“ in der ORF-TVthek und auf Flimmit

„Soko Linz“ wird auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand angeboten. Alle Folgen des neuen Serienhighlights „Soko Linz“ gibt es bereits ab 25. Jänner exklusiv eine Woche vor TV-Ausstrahlung auf Flimmit (flimmit.at) zum Streamen.

