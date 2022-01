PRODUKTRÜCKRUF: YUTAKA Sushi Nori 11g (10)_ EAN 5014276130038 (MHD: 04.11.2022 + 06.11.2022 + 10.11.2022)

Grund: erhöhter Jodgehalt (Gesundheitsgefährdung)

Artikel: YUTAKA SUHI NORI 11g

MHD: 04.11.2022 + 06.11.2022 + 10.11.2022

EAN: 5014276130038

Importeur: Winkelbauer GmbH

Aufgrund eines fehlenden Deklarationshinweises zur mengenmäßigen Verwendung des Produktes und eines hohen Jodgehaltes, kann bei einer größeren Verzehrmenge eine potenzielle Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden.

Produkte dieser Chargen sind umgehend aus den

Verkehr zu nehmen und dürfen nicht an Endkonsumenten weiter verkauft werden.

Wir, Firma Winkelbauer GmbH, bedauern den Vorfall und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Rückfragen & Kontakt:

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Winkelbauer GmbH unter Tel-Nr. +43-1-699 45 51-36 (Mo bis Fr von 9 bis 17 Uhr) oder per E-Mail an dpantazi @ winkelbauer.co.at.