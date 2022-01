Pro & Contra heute um 22:20 Uhr auf PULS 4: Durchseuchung oder Durchimpfung – Wie zerrissen ist Österreich?

Es diskutieren u. a. die Publizistin Susanne Scholl, der Musiker und Arzt Marco Pogo und der Polizeigewerkschafter Werner Herbert.

Wien (OTS) - Mit 1. Februar wird die Corona-Impfung zur Pflicht, gleichzeitig rauscht Omikron durchs Land. Der gesellschaftliche Dissens im Land wird größer. In welche Richtung Österreich geht, diskutieren in Pro und Contra u. a. die Publizistin Susanne Scholl, der Musiker und Arzt Marco Pogo und der Polizeigewerkschafter Werner Herbert.

Am Ende des zweiten Pandemie-Jahres sind die Fronten in Österreich verhärtet wie nie zuvor. Spalteten schon Lockdown und 2G-Regeln das Land, schafft nun auch das Gesetz zur Impfpflicht in Bevölkerung und Politik Widerstände. Gleichzeitig fühlen sich viele mit den vorhandenen Maßnahmen einfach nicht sicher genug.

Die Gräben scheinen unüberwindbar und auch die notwendige Steigerung der Injektionen ist damit höchst unsicher. Zeitgleich erreichen die Infektionszahlen täglich Höchststände.

War die Einführung der Impfpflicht alternativlos? Wie geht die Gesellschaft mit Impfverweigerer:innen um? Muss jede:r an Corona erkranken? Hat die Politik ihr Vertrauen komplett verspielt? Und wie kann das Land wieder geeint werden?



Pro und Contra

Dienstag, 25. Jänner 2022, um 22:20 Uhr auf PULS 4

Mittwoch, 26. Jänner 2022, um 20:15 Uhr auf PULS 24

Gäste:

Susanne Scholl, Schriftstellerin und Journalistin

Marco Pogo, Arzt und Musiker, Vorsitzender Bierpartei Österreich

Werner Herbert, Vorsitzender der freiheitlichen Polizeigewerkschaft AUF

Anselm Fleischmann, Sprecher Grüne gegen Impfpflicht und 2G

Hannes Grünbichler, HTL-Lehrer, unabhängiger Gewerkschaftsvertreter (ÖLI-UG)

Moderation: Gundula Geiginger

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470