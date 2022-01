The Sound of Ottakringer! Ottakringer Brauerei lässt mit FALCO BREW eine Legende hochleben!

Falco ziert die aufregende schwarze Dose – Verfügbarkeit nur für kurze Zeit

Wien (OTS) - Die Ottakringer Brauerei startet mit einer Sensation ins neue Jahr! Denn ganz Wien, nein ganz Österreich feiert und Ottakringer liefert dafür das passende Getränk: Pünktlich zum bevorstehenden 65. Geburtstag von Falco präsentiert die Ottakringer Brauerei als Hommage an den Ausnahmekünstler das FALCO BREW. Die eigens mit Falco's Konterfei gebrandete Dose ist ab sofort, nur für kurze Zeit im Handel erhältlich.

Harald Mayer, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei: „Für uns war es völlig klar, in Falcos Jubiläumsjahr eine außergewöhnliche Bier-Edition zu kreieren, denn wir – eine Wiener Musiklegende und DAS Wiener Bier – passen ja perfekt zusammen. Mit unserem FALCO BREW schaffen wir die perfekte Verbindung zwischen Wiener Bierkultur und Wiener Musikkultur und liefern so gleichsam: The Sound of Ottakringer!“

Tobias Frank, Geschäftsführer und 1. Braumeister der Ottakringer Brauerei ergänzt: „Unser FALCO BREW ist eine rockige Komposition! Mit dem spritzigen Körper und der äußerst erfrischenden Bittere lässt sich Falcos Geburtstags-Jubiläum gebührend feiern.“

Dr. Georg Riedl, Vorstand der Falco Privatstiftung meint: "Wir freuen uns, dass die Ottakringer Brauerei den unvergessenen und bis heute nicht nur die österreichische Musikszene prägenden Künstler zu seinem Jubiläumsjahr mit dem FALCO BREW feiert und damit zwei echte Wiener Originale vereint."

Verfügbarkeit des FALCO BREW nur für kurze Zeit

Erhältlich ist das FALCO BREW solange der Vorrat reicht, österreichweit im Lebensmitteleinzelhandel, via Ottakringer Online-Shop auf ottakringer.at und natürlich vor Ort im Ottakringer Shop in 1160 Wien. Ein schon auf das Produkt einstimmende Video zum FALCO BREW unter Mitwirkung von Ottakringer Mitarbeitern gibt es hier.

Gewinnspiele in Kooperation mit Sony Music Austria und Gloryfy

In den nächsten Tagen und Wochen wird es eine Reihe an Fanpackages auf unterschiedlichen Kanälen zu gewinnen geben. Dabei werden, in Kooperation mit Sony Music Austria und dem Zillertaler Brillenhersteller GLORYFY, neben ausreichend Ottakringer FALCO BREW auch Falco CD-Sondereditionen und Falco-Sonnenbrillen neue Besitzer finden.

Über das Ottakringer FALCO BREW: Märzen-/Lagerbier, Alkoholgehalt: 5,0 % Vol. | Stammwürze: 11,2 Wozu schmeckt’s: Perfekt zu Falcos Lieblingsessen Wiener Schnitzel, Schinken-Fleckerl und Apfelstrudel. Wo schmeckt’s: Einfach überall und natürlich zu jeder Tages- & Nachtzeit – wie es Falco gemacht hätte.

Über die Ottakringer Brauerei: Die Ottakringer Brauerei gibt es seit 1837. Sie ist die letzte große Wiener Brauerei und gleichzeitig eine der letzten großen unabhängigen Brauereien Österreichs. Als mittelständischer Familienbetrieb ist diese Unabhängigkeit besonders wichtig. Markenzeichen sind der kompromisslos hohe Qualitätsanspruch, die reiche Bier-Vielfalt von mehr als 15 verschiedene Biersorten und das städtische Lebensgefühl verbunden mit der Frische, die die Qualität eines Bieres ausmacht. Die Ottakringer Brauerei beschäftigt rund 180 Mitarbeiter, erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 58 Millionen Euro und braute 427.000 Hektoliter Bier. Seit Anfang 2021 ist der Produktionsprozess klimaneutral. 2017 wurde die Ottakringer Brauerei mit dem Wiener Qualitätssiegel TOP-Lehrbetrieb ausgezeichnet, das bis 2025 gültig ist. Dank der einmaligen Eventlocations am Brauereigelände ist sie auch ein fester und nicht mehr wegzudenkender Teil des Wiener Stadtlebens.

www.ottakringer.at, www.facebook.com/ottakringerbrauerei,

www.pinterest.at/ottakringerbrauerei, www.youtube.com/user/OttakringerBrauerei

Rückfragen & Kontakt:

Ottakringer Brauerei GmbH

Andrea Fenzl, Senior Marketingmanagerin Brand & PR

andrea.fenzl @ ottakringer.at

Telefon: +43 676 5282356



ALBA Communications GmbH

Petra Roth, Senior Consultant

p.roth @ albacommunications.at

Telefon: +43 664 6129223