e-fundresearch.com setzt neue Klimastandards in der Finanzmedienbranche

Als erstes Online-B2B-Finanzmedium der DACH-Region kompensiert e-fundresearch.com seinen digitalen Co2-Fußabdruck und trägt zur Erreichung der SDGs der Vereinten Nationen bei.

Wien / Frankfurt am Main / Paris (OTS) - Klima- und Umweltschutz ist längst auch in der Finanzwelt angekommen und hat hier eine regelrechte Revolution ausgelöst: Sowohl Investoren als auch Produktanbieter müssen sich nicht zuletzt aufgrund des zunehmenden regulatorischen Drucks immer intensiver damit auseinandersetzen, wie sich ihre Investmentansätze in Einklang mit Nachhaltigkeitszielen bringen lassen. Finanzmedien hingegen haben sich bislang rein auf die Berichterstattung dieser strukturellen Trends beschränkt, selbst aber nur wenig im Kampf gegen die Klimakrise unternommen.

Das unabhängige Online-B2B-Finanzmedium e-fundresearch.com möchte an diesem Umstand etwas ändern und geht als First Mover mit positivem Beispiel voraus: Ab sofort sowie auch rückwirkend seit dem 01.01.2021 werden sämtliche durch die umfangreichen e-fundresearch.com Digital-Angebote (Website, Newsletter, Online-Events) unvermeidbar entstehenden CO2-Emissionen kompensiert. Dabei wird das von Wien aus in der gesamten DACH-Region aktive Fin-/MediaTech von der internationalen Fondsgesellschaft AXA Investment Managers (AXA IM) und dessen Tochtergesellschaft ClimateSeed unterstützt. Das im Rahmen der Kooperation unterstützte Klimaschutzprojekt ermöglicht das effizientere Recycling von PET-Flaschen in Rumänien, entspricht dem international anerkannten Gold Standard und trägt neben dem Ziel der CO2-Reduktion auch aktiv zum Erreichen der United Nations Sustainable Development Goals 5 (Gleichstellung der Geschlechter), 8 (Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit für alle), 11 (Nachhaltige Städte und Siedlungen), 12 (Nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen) und 13 (Sofortmaßnahmen, um den Klimawandel und seine Auswirkungen zu bekämpfen) bei.

„Klima- und Umweltziele sind mittlerweile fester Bestandteil der Fondsindustrie und werden sowohl von Produktanbieter- als auch Investorenseite immer professioneller in Investmentstrategien berücksichtig. Als führendes Digital Medium für Fondsselektoren und Entscheidungsträger aus der deutschsprachigen Vermögensverwaltungsindustrie, sehen wir es als unsere Verpflichtung, auch ohne jegliche regulatorische Verpflichtung aktiv zum Klimaschutz beizutragen“, sagt Simon Weiler, CEO der e-fundresearch.com AG. Das Unternehmen strebt dabei eine deutliche Überkompensation an: Laut Daten von „Websitecarbon“ beträgt der durch e-fundresearch.com Server entstehende Co2-Fußabdruck aktuell rund 2,5 Tonnen pro Jahr – allein für die Kalenderjahre 2021 und 2022 wurden von e-fundresearch.com bereits Kompensationszertifikate im Gesamtausmaß von 100 Tonnen Co2 erworben.

Das Wiener Fin-/MediaTech hat sich für diesen wichtigen Schritt mit der Fondsgesellschaft AXA IM bewusst einen prominenten und vor allem in Sachen Nachhaltigkeit erfahrenen Partner an die Seite geholt. „Wir praktizieren seit über 20 Jahren verantwortungsvolles Investieren auf globaler und lokaler Ebene und berücksichtigen ESG-Faktoren in unseren Anlagelösungen. Verantwortlichkeit ist ein zentraler Bestandteil unseres Ethos als Unternehmen. Deshalb freuen wir uns, e-fundresearch bei dieser wegweisenden Initiative zu unterstützen“, erklärt Andreas Hecker, Head of Client Group Core, Deutschland & Österreich bei AXA IM.

Weitere Details zur Klimakooperation zwischen e-fundresearch.com & AXA IM >> zur Fokus-Website

